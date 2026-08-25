 Jennifer López evita accidente gracias a su guardaespaldas
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Jennifer López captada a punto de tener un accidente en la calle y guardaespaldas la salva

El suceso ocurrió cuando la cantante perdió el equilibrio al descender de una camioneta previo ingresar a un restaurante, acompañada de su hermana.

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JLo / FOTO: Instagram
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Un reciente incidente en plena calle ha captado la atención de los seguidores de Jennifer López, luego de que la reconocida actriz y cantante sufriera un percance que pudo haber terminado en una caída

La rápida y oportuna intervención de su guardaespaldas fue crucial para evitar que la situación pasara a mayores, un momento que no tardó en ser grabado y viralizado a través de diversas plataformas digitales.

El suceso ocurrió cuando la intérprete de éxitos como "Jenny From the Block" descendía de una camioneta para ingresar a un restaurante, acompañada de su hermana y de un grupo de amigos.

Al intentar subir a la acera, Jennifer López dio un mal paso y perdió el equilibrio, inclinándose bruscamente hacia un lado. Las imágenes muestran claramente el instante en que la estrella de Hollywood estuvo a punto de caer.

En un acto reflejo y profesional, el guardaespaldas de JLo reaccionó de inmediato. El elemento de seguridad la sujetó firmemente por la cintura, impidiendo así que la artista cayera al suelo.

No solo la sostuvo, sino que esperó pacientemente a que Jennifer López recuperara completamente su estabilidad, observándose en el video cómo ella se aferró a su mano hasta sentirse segura. 

La difusión del video generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras que muchos usuarios elogiaron la rapidez y eficacia del guardaespaldas, destacando su profesionalismo al evitar un posible golpe o lesión para la cantante, otros comentaron que "para eso le pagan" y "ese es su trabajo".

Jennifer López genera debate por mostrar su celulitis sin complejos en plena playa

La cantante fue captada realizando paddle board luciendo un traje de baño de hilo, provocando decenas de críticas y halagos por dejar ver su figura natural y sin filtros.

Las recientes vacaciones de JLo en Europa

Este incidente ocurre poco después de que Jennifer López acaparara las miradas por un motivo mucho más placentero: un viaje familiar por Europa. 

La "Diva del Bronx" compartió en sus redes sociales momentos especiales de esta travesía junto a sus hijos, los mellizos Emme Maribel y Maximilian David, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony. Este viaje fue particularmente significativo, ya que sus hijos suelen mantenerse alejados del ojo público.

Según lo informado, el viaje tuvo un doble propósito: celebrar el próximo ingreso de los jóvenes a la universidad y conmemorar el cumpleaños de la artista, quien el pasado 24 de julio cumplió cincuenta y siete años de edad.

Las fotografías compartidas por Jennifer López mostraban a una familia unida disfrutando de paisajes europeos, ofreciendo una visión más íntima de su vida personal y familiar, lejos de los escenarios y los sets de filmación.

La presencia de Emme y Maximilian en las publicaciones de su madre fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes rara vez tienen la oportunidad de ver a los mellizos en este tipo de contextos. 

Este viaje representó un momento de transición y celebración para la familia López-Anthony, marcando el inicio de una nueva etapa para los jóvenes y un festejo especial para la icónica artista.

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