 Jennifer López muestra celulitis en playa y genera debate
Farándula

Jennifer López genera debate por mostrar su celulitis sin complejos en plena playa

La cantante fue captada realizando paddle board luciendo un traje de baño de hilo, provocando decenas de críticas y halagos por dejar ver su figura natural y sin filtros.

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JLO,
JLO / FOTO:
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Jennifer Lopez, la icónica "Diva del Bronx", ha vuelto a captar la atención mundial, esta vez no por un nuevo éxito musical o cinematográfico, sino por una imagen que la muestra en un momento de naturalidad y autenticidad.

La superestrella fue vista recientemente disfrutando de un día de playa en traje de baño, y las fotografías que circularon rápidamente revelaron algo que muchas mujeres experimentan: la presencia de celulitis.

Los paparazzis que rodeaban la isla caribeña, Turks And Caicos, lograron capturar a la cantante por la espalda, con un bañador negro tipo tanga que mostraba todo el esplendor de sus atributos (donde se ha centrado la polémica).

Esta fotos, evidentemente, no tenían filtros y lo que demostraba es que Jennifer López es una mujer real como cualquier otra.

Celulitis mediante y postura no trabajada, sus glúteos tienen las mismas marcas que preocupan a miles de mujeres. 

Este suceso, pese a ser un motivo de crítica,también ha generado una ola de comentarios positivos y ha reavivado el debate sobre la belleza real y la aceptación del cuerpo.

La artista, conocida por su rigurosa disciplina física y su imagen impecable, rara vez se muestra sin un control absoluto sobre su apariencia. Por ello, estas imágenes, que la capturan sin poses estudiadas ni retoques digitales, han sido recibidas con un aplauso generalizado por parte de sus seguidores y del público en general. 

La decisión de Jennifer López de aparecer tal cual es, con las imperfecciones que son parte de la condición humana, envía un mensaje poderoso en un mundo obsesionado con la perfección estética.

Cada días más espectacular

Jennifer López es un icono de la industria del entretenimiento: por ella y su vestido verde de Versace se creó la sección de Google imágenes en el 2000.

Ha sido la primera actriz latina en ganar un millón de dólares por una película (Selena); y protagonizó junto a Shakira el medio tiempo de la Super Bowl en 2020.

Entre muchos otros hitos profesionales. Jennifer López cumplió 57 años, se mantiene igual de activa en alfombras rojas y en la pantalla grande, aparte de dirigir su propia marca de belleza, JLo Beauty. Una energía incombustible contenida en un físico portentoso.

Su físico: espectacular y trabajado a base de entrenamientos constantes. No olvidemos sus comienzos como bailarina que le dieron un sentido arraigado de la disciplina, aunque su plan de fitness ha evolucionado con la edad:

"Cuando era joven entrenaba duro, ahora entreno inteligente. Entreno mucho con pesas porque el ejercicio de fuerza es importante cuando vas envejeciendo. Hay que empezar a los 30. Incluso si te gusta el cardio y lo quieres hacer para estar delgada, tienes que saber que el músculo es lo que quema grasa", reveló al programa CBS Mornings.

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