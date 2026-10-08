Megan Fox: ¿Qué le sucedió al rostro? Video impactante

Un video reciente de Megan Fox durante una entrevista para la serie Four Favorites de Letterboxd despertó intensas reacciones en redes sociales.
Decenas de usuarios en X se sorprendieron por la apariencia "extraña" de la actriz y surgieron rápidamente especulaciones sobre un supuesto "procedimiento estético fallido".
El clip, publicado el 1 de octubre por Letterboxd, muestra a Megan Fox junto a la directora Karyn Kusama conversando sobre cine en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles.
Aunque ella compartió sus películas favoritas, la atención se desvió por completo hacia su aspecto físico.
Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar: desde críticas a su peinado y maquillaje hasta comparaciones con el personaje Jigsaw de la saga Saw. Algunos internautas incluso bromearon pidiendo "arrestar al cirujano" responsable.
La reacción fue tan intensa que Letterboxd optó por desactivar los comentarios en la publicación original de Instagram, aunque la polémica y los memes continuaron en X, donde las comparaciones con Jigsaw se multiplicaron.
Muchos pasaron por alto que, aunque la entrevista se publicó en octubre, fue grabada casi un año antes, en octubre de 2025.
En ese momento, Megan Fox estaba en los primeros meses del posparto tras el nacimiento de su hija Saga Blade en marzo de ese año.
La actriz ya había hablado públicamente sobre las dificultades y el cansancio extremo de esa etapa, mencionando "niebla mental" y falta de sueño durante siete meses, según dijo a Bored Panda.
Historial de controversias
Esta no es la primera vez que la apariencia de Megan Fox genera este tipo de controversia. Tras el Super Bowl de 2024, unas fotografías junto a Taylor Swift, Travis Kelce y Machine Gun Kelly provocaron especulaciones similares sobre su rostro.
En aquella ocasión, Fox respondió compartiendo otras imágenes del mismo evento tomadas desde distintos ángulos y atribuyó las diferencias a la iluminación y la fotografía.
La actriz no es ajena a las conversaciones sobre cirugía estética. En una entrevista de 2024 en el pódcast Call Her Daddy, reconoció haberse sometido a varias operaciones de aumento de busto y a una rinoplastia.
También admitió el uso de bótox y rellenos dérmicos. Al mismo tiempo, Megan Fox ha negado rotundamente haberse realizado un lifting facial y otros procedimientos que se le atribuyen. Además, la actriz ha cuestionado el estigma que existe contra las mujeres que deciden modificar su apariencia física.