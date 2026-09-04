 Kate Beckinsale impacta por su apariencia y sincera confesión
Farándula

¡Irreconocible! Kate Beckinsale preocupa por su apariencia y revela el difícil momento que atraviesa

La actriz reapareció en redes sociales y habló como pocas veces de lo que ha vivido en los últimos años. ¿Qué le ocurrió?

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Kate Beckinsale , Redes sociales
Kate Beckinsale / FOTO: Redes sociales
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Kate Beckinsale preocupa a sus seguidores luego de reaparecer en redes sociales con un aspecto que ha llamado la atención y compartir un estremecedor mensaje sobre el trauma, el duelo y las difíciles experiencias que ha enfrentado durante los últimos años.

La actriz británica de 53 años, recordada por películas como Inframundo, Pearl Harbor y Serendipity, publicó una serie de videos desde su cama en los que habló sobre el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y describió cómo una persona puede aparentar llevar una vida normal mientras enfrenta internamente un profundo sufrimiento.

Sus declaraciones llegan después de una etapa especialmente dolorosa. En menos de dos años perdió a dos de las personas más importantes de su vida: su padrastro, el director Roy Battersby, murió en enero de 2024, mientras que su madre, la actriz Judy Loe, falleció en julio de 2025 después de padecer cáncer en etapa IV.

Kate Beckinsale habla del trauma que muchas personas esconden

En uno de sus videos, Beckinsale reflexionó sobre quienes han experimentado situaciones traumáticas y aseguró que muchas personas aprenden a esconder lo que sienten hasta el punto de que quienes las rodean no perciben su sufrimiento.

La actriz explicó que alguien puede levantarse, trabajar, cuidar de su familia e incluso mostrarse alegre mientras enfrenta pesadillas y otros efectos relacionados con el trauma. También habló de cómo determinados olores, sonidos, pensamientos o sentimientos pueden actuar como desencadenantes.

"Es realmente como el infierno", expresó Beckinsale al describir esos episodios.

La intérprete pidió mayor empatía hacia quienes atraviesan situaciones similares, precisamente porque muchas veces se trata de un sufrimiento que no resulta evidente para los demás.

Las pérdidas que marcaron a Kate Beckinsale

Los últimos años han sido particularmente difíciles para la estrella de Hollywood.

En enero de 2024 murió su padrastro Roy Battersby, reconocido director británico de cine y televisión. Tenía 87 años y había sufrido un derrame cerebral masivo, además de enfrentar problemas de salud relacionados con el cáncer. Beckinsale mantenía una relación muy cercana con él.

Un año y medio después enfrentó otra pérdida devastadora. Su madre, Judy Loe, murió el 15 de julio de 2025 a los 78 años. Beckinsale contó posteriormente que falleció entre sus brazos después de un periodo de intenso sufrimiento. La actriz había revelado anteriormente que su madre enfrentaba cáncer en etapa IV.

Tras su muerte, Kate describió a Judy como la brújula de su vida, su gran amor y su amiga más querida.

El fallecimiento también reabrió una herida que Beckinsale arrastra desde su infancia.

Su padre, el actor Richard Beckinsale, murió repentinamente de un ataque al corazón en 1979, cuando tenía apenas 31 años. Kate tenía cinco años y ha contado que aquella experiencia la marcó profundamente.

Su cambio físico también ha generado comentarios

La apariencia de Kate Beckinsale ha sido objeto de comentarios durante los últimos años, particularmente por su pérdida de peso. Sin embargo, la propia actriz ya había pedido que dejaran de especular sobre su cuerpo.

Beckinsale explicó anteriormente que el duelo tuvo consecuencias físicas y señaló la pérdida de peso como una de las manifestaciones que experimentó después de la muerte de su madre.

Por ello, sería importante no relacionar directamente su apariencia actual con una enfermedad o afirmar que su salud "se deteriora" sin evidencia médica.

Un mensaje sobre quienes sufren en silencio

En otro de los videos, Beckinsale dirigió su mensaje especialmente a quienes cuidan a familiares gravemente enfermos.

La actriz recordó que existen personas que observan cómo sus seres queridos se deterioran mientras intentan cuidarlos sin contar necesariamente con preparación médica. Para ella, atravesar ese proceso prácticamente en soledad puede dejar profundas consecuencias emocionales.

También cuestionó la costumbre de decirle constantemente a alguien que es "fuerte", pues considera que detrás de esa aparente fortaleza puede existir una persona agotada después de años de soportar situaciones difíciles.

Su mensaje final fue una petición de empatía. Beckinsale pidió a sus seguidores ser más amables con quienes los rodean porque, aunque alguien aparentemente continúe con su vida con normalidad, es imposible saber qué batalla puede estar enfrentando en privado.

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