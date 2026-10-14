Alfredo Adame podría ir a prisión tras pérdida legal

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame enfrenta un nuevo capítulo en su prolongado enfrentamiento judicial con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. Un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México lo declaró culpable del delito de discriminación por comentarios que realizó contra la madre del comunicador.
La resolución fue emitida el pasado 8 de octubre de 2026, después de un proceso legal relacionado con declaraciones públicas que el también exconductor del programa Hoy realizó en 2022.
Aunque el fallo judicial ya determinó su responsabilidad penal, todavía falta establecer la sanción que deberá cumplir. La audiencia está programada para este jueves 15 de octubre, cuando se conocerá si enfrentará una pena de prisión, una multa u otras medidas previstas por la legislación mexicana.
La noticia ha generado atención en los medios de espectáculos debido a que Adame podría enfrentar una condena de hasta tres años de cárcel, aunque por ahora no existe una pena definitiva.
¿Por qué Alfredo Adame fue declarado culpable de discriminación?
El conflicto judicial se originó por una serie de declaraciones que Alfredo Adame realizó contra Elvia Inés Seañez, madre del periodista Gustavo Adolfo Infante.
En 2022, durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, el actor hizo señalamientos sobre supuestas prácticas de brujería y consumo de sustancias alucinógenas dentro del entorno familiar del comunicador.
Adame también formuló acusaciones relacionadas con presuntos robos y aseguró que sus afirmaciones provenían de información proporcionada por otras personas.
Estas declaraciones provocaron que Gustavo Adolfo Infante emprendiera acciones legales por considerar que las expresiones afectaban a su madre.
El proceso avanzó durante varios años hasta que, el 8 de octubre de 2026, un juez emitió un fallo condenatorio contra el actor por discriminación.
Es importante señalar que las acusaciones originales realizadas por Adame contra la familia del periodista son señalamientos del propio conductor y no deben considerarse hechos comprobados.
¿Alfredo Adame podría pasar tres años en la cárcel?
Una de las principales interrogantes después de conocerse el fallo judicial es si Alfredo Adame podría terminar en prisión.
De acuerdo con los reportes publicados por medios mexicanos, el delito de discriminación contemplado en el Código Penal de la Ciudad de México puede sancionarse con penas de uno a tres años de cárcel, además de otras medidas legales.
Sin embargo, la declaración de culpabilidad no significa que el actor deba ingresar inmediatamente a un centro penitenciario.
La sanción concreta dependerá de lo que determine el juez durante la audiencia de individualización de penas.
En ese procedimiento se establecerán las consecuencias jurídicas correspondientes, tomando en cuenta las circunstancias del caso y las disposiciones aplicables.
Por ello, aunque existe la posibilidad de una pena de prisión, todavía no puede afirmarse que Alfredo Adame será encarcelado.
Alfredo Adame reacciona tras perder el juicio
Después de conocerse la resolución, el actor ofreció declaraciones a distintos medios de comunicación y expresó su inconformidad con la decisión judicial.
Adame aseguró que no está de acuerdo con el fallo y cuestionó la actuación de las autoridades.
Durante una entrevista, el conductor calificó la resolución como una aberración y sostuvo que había perdido la confianza en la justicia.
También reconoció que los abogados de Gustavo Adolfo Infante podrían solicitar una pena de entre uno y tres años de prisión, aunque consideró que la situación no representa una amenaza grave para su futuro.
El actor afirmó que una eventual condena podría sustituirse por una sanción económica o trabajo comunitario.
No obstante, esas posibilidades corresponden a su interpretación del proceso y no a una decisión que ya haya tomado el juez.
¿Cuándo conocerá Alfredo Adame su sentencia?
El próximo jueves 15 de octubre de 2026 será una fecha importante para el futuro legal del famoso mexicano.
Según explicó el propio Adame, la audiencia está programada para las 14:00 horas, tiempo de Ciudad de México.
Durante esa diligencia, el juez deberá determinar la sanción que corresponde al delito por el que fue declarado culpable.
Alfredo también adelantó que no tiene intención de aceptar la resolución sin presentar nuevos recursos legales.
De acuerdo con sus declaraciones, su defensa prepara una apelación que buscará impugnar la decisión judicial. Adame señaló que pretende presentar ese recurso después de que se conozca la sentencia.
Por ahora, el resultado de la audiencia permanece pendiente y será determinante para conocer las consecuencias inmediatas del proceso.
Gustavo Adolfo Infante prepara nuevas acciones legales
La resolución por discriminación podría no representar el final del enfrentamiento entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante.
Después de conocer el fallo favorable, el periodista reveló que contempla iniciar dos nuevos procedimientos por daño moral.
Uno de ellos estaría relacionado con las afectaciones que atribuye a las declaraciones dirigidas contra su madre, mientras que el segundo tendría como fundamento las expresiones que Adame ha realizado sobre el propio comunicador.
Infante también manifestó su intención de solicitar una orden de restricción para impedir que el actor continúe refiriéndose públicamente a él.
Estas acciones, anunciadas por el periodista, serían independientes del proceso penal en el que ya se emitió el fallo por discriminación.
Hasta el momento, se trata de medidas que Infante ha señalado que pretende promover, por lo que no deben confundirse con nuevas sentencias judiciales.