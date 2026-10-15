Bruce Dickinson detiene concierto de Iron Maiden y explota de furia

El legendario vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, protagonizó un inesperado incidente durante una de las recientes presentaciones de la banda británica, luego de que el comportamiento de algunos asistentes provocara su molestia e incluso lo llevara a dejar de cantar por unos momentos.
El episodio ocurrió el miércoles 14 de octubre de 2026, durante el concierto que la agrupación ofreció en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador, donde miles de seguidores se reunieron para disfrutar de los grandes éxitos de la histórica banda de heavy metal.
Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración musical terminó marcado por varios momentos de tensión, después de que algunos fanáticos comenzaran a encender bengalas entre el público, generando una considerable cantidad de humo.
La situación incomodó al cantante, quien aseguró que las sustancias liberadas por estos dispositivos le impedían respirar y afectaban directamente su capacidad para interpretar las canciones.
Los videos del incidente comenzaron a circular en redes sociales, donde las imágenes del vocalista visiblemente molesto despertaron numerosas reacciones.
"No puedo cantar": Bruce Dickinson reclama a los asistentes
En uno de los momentos del espectáculo, Bruce Dickinson decidió dirigirse directamente al público para solicitar que dejaran de encender bengalas.
El cantante explicó que el humo producido por estos artefactos representaba un problema para su respiración, especialmente porque debía continuar interpretando las exigentes canciones del repertorio de Iron Maiden.
"Por favor, un pedido. No puedo cantar si están encendiendo bengalas, no puedo respirar", expresó el artista ante los asistentes.
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🚨 Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, se molestó durante su reciente concierto en Ecuador por el encendido de bengalas entre el público. El cantante reclamó que el humo no le permitía respirar ni cantar. Iron Maiden llegará este sábado al Estadio Nacional de Lima. Últimas entradas en Ticketmaster ¿Qué opinas al respecto? 👀 📹: Jess Reyes | cyber♬ sonido original - Conciertos Perú
Dickinson también pidió a quienes quisieran utilizar estos dispositivos que se alejaran del lugar, argumentando que las emisiones contaminaban el aire.
Además, recordó que la banda ya cuenta con efectos pirotécnicos preparados profesionalmente como parte de sus espectáculos, por lo que no era necesario que los espectadores introdujeran bengalas adicionales.
Pese a la advertencia, algunos asistentes continuaron encendiendo estos artefactos, aumentando la frustración del vocalista.
Interrumpe "The Trooper" y sorprende a sus compañeros
Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió durante la interpretación de "The Trooper", uno de los temas más reconocidos de Iron Maiden.
Mientras la banda ejecutaba la canción, el vocalista dejó de cantar durante un fragmento, aparentemente afectado por el humo y molesto porque los asistentes no habían atendido su solicitud.
Las imágenes grabadas por los fanáticos muestran a Dickinson interrumpiendo su interpretación mientras los demás integrantes continuaban tocando sus instrumentos.
La inesperada reacción sorprendió a quienes se encontraban en el recinto, ya que "The Trooper" es una de las canciones más emblemáticas de la agrupación y una de las más esperadas durante sus presentaciones en vivo.
El tema, incluido en el álbum "Piece of Mind", publicado en 1983, se ha convertido en un clásico del heavy metal y suele formar parte de los conciertos de la banda británica.
Bruce Dickinson insulta a un fanático durante "Fear of the Dark"
La tensión no terminó con la interrupción de "The Trooper". Durante la interpretación de "Fear of the Dark", otra de las canciones más populares del grupo, el cantante volvió a reaccionar ante el encendido de una bengala entre los asistentes.
En esta ocasión, Dickinson dirigió un fuerte insulto a la persona que había activado el dispositivo, llamándola "estúpido imbécil".
El comentario evidenció que la situación continuaba afectando al artista, pese a las advertencias realizadas anteriormente.
"Fear of the Dark", lanzada en 1992, es una de las composiciones más reconocidas de Iron Maiden y destaca por la participación del público, que habitualmente acompaña sus melodías durante las presentaciones.
Sin embargo, durante el espectáculo en Quito, la interpretación quedó marcada por el nuevo reclamo del vocalista.
Videos generan polémica en redes sociales
Las grabaciones realizadas por los asistentes comenzaron a difundirse rápidamente en plataformas digitales, donde los seguidores de Iron Maiden expresaron diferentes opiniones sobre lo ocurrido.
Numerosos usuarios cuestionaron el comportamiento de las personas que continuaron encendiendo bengalas pese a las solicitudes del cantante.
@soy.jessreyes
Iron Maiden en Ecuador, The trooper se interrumpe pues Bruce se enojó porque fanáticos ecuatorianos encendieron bengalas (nuevamente) #ironmaiden #ecuador #concierto #quito♬ Precipice in the darkness - Kmbil
Otros señalaron la importancia de respetar las medidas de seguridad durante los espectáculos masivos, especialmente cuando se utilizan dispositivos capaces de generar humo, altas temperaturas y posibles quemaduras.
También surgieron críticas hacia los controles de ingreso al Estadio Olímpico Atahualpa, debido a que algunos espectadores consiguieron introducir artículos pirotécnicos al recinto.
El uso de bengalas en espacios con grandes concentraciones de personas puede representar riesgos tanto para los asistentes como para los artistas, especialmente por la exposición al humo y la posibilidad de provocar accidentes.
En el caso de Dickinson, el cantante manifestó que las emisiones estaban interfiriendo directamente con su desempeño vocal.