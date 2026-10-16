Jason Momoa sorprende como Blanka en Street Fighter: ¿humano o bestia?

La nueva película de Street Fighter llegó a los cines de Guatemala el 15 de octubre de 2026, despertando la nostalgia de quienes crecieron con uno de los videojuegos de lucha más populares de todos los tiempos.
La producción, dirigida por Kitao Sakurai, reúne a personajes emblemáticos como Ryu, Ken, Chun-Li, Guile y M. Bison. Sin embargo, uno de los que más curiosidad ha generado es Blanka, interpretado por el actor estadounidense Jason Momoa, conocido por sus participaciones en Aquaman y Game of Thrones.
Con su piel verde, cabello anaranjado, dientes afilados y movimientos similares a los de un animal salvaje, Blanka es uno de los luchadores más peculiares de la franquicia creada por Capcom.
Aunque muchos espectadores podrían pensar que se trata de un monstruo o una especie de criatura de la selva, la verdadera historia del personaje es muy diferente.
¿Qué animal es realmente Blanka?
Contrario a lo que su apariencia podría sugerir, Blanka no es un animal ni una criatura sobrenatural. En realidad, es un ser humano cuyo verdadero nombre es Jimmy.
De acuerdo con la historia oficial de Capcom, cuando era niño sobrevivió a un accidente aéreo en la selva amazónica de Brasil, donde quedó aislado de la civilización.
Durante años tuvo que aprender a sobrevivir en un ambiente hostil, enfrentándose a animales salvajes y desarrollando habilidades físicas extraordinarias.
Esta experiencia explica su comportamiento instintivo, su forma de desplazarse y su particular estilo de combate, que incluye saltos, ataques giratorios y movimientos que recuerdan a los de una bestia.
A pesar de su aspecto intimidante, Blanka no es un villano. De hecho, se caracteriza por tener un lado sensible y un profundo cariño hacia su madre.
¿Por qué Blanka tiene la piel verde?
Una de las características más llamativas del personaje es su peculiar color de piel, que lo distingue inmediatamente del resto de luchadores de Street Fighter.
A lo largo de la historia de la franquicia han surgido distintas explicaciones sobre su transformación física.
Algunas versiones relacionan su apariencia con la adaptación a la selva, mientras que otras han presentado explicaciones diferentes sobre los cambios que experimentó después del accidente.
Sin embargo, no existe una explicación única y definitiva que se mantenga de manera idéntica en todas las entregas del videojuego.
Lo cierto es que su piel verde y su cabello naranja se convirtieron en elementos esenciales de su identidad visual desde su aparición en Street Fighter II, lanzado en 1991.
¿Cómo consigue Blanka sus poderes eléctricos?
Además de su extraordinaria fuerza y agilidad, Blanka posee una habilidad que lo convierte en uno de los combatientes más peligrosos del videojuego: puede generar descargas eléctricas con su propio cuerpo.
Esta técnica, conocida como Electric Thunder, le permite electrocutar a sus adversarios cuando intentan acercarse.
Dentro de las historias que rodean al personaje, sus habilidades eléctricas se han relacionado con las anguilas eléctricas que habitan en la región amazónica.
No obstante, las explicaciones sobre el origen exacto de sus poderes han variado entre las diferentes versiones de la franquicia.
Otra de sus técnicas más conocidas es Rolling Attack, un movimiento en el que se enrolla sobre sí mismo y se lanza a gran velocidad contra sus enemigos.
Ambos ataques se han convertido en características fundamentales del personaje y forman parte de los elementos que los seguidores esperan reconocer en sus apariciones cinematográficas.
La emotiva historia de Blanka y su madre
Aunque Blanka destaca por su apariencia salvaje, uno de los aspectos más conmovedores de su historia es la relación con su madre, Samantha.
Durante mucho tiempo, ella creyó que su hijo había desaparecido después del accidente aéreo.
Sin embargo, según la historia presentada por Capcom, Samantha logró reconocerlo cuando lo vio aparecer en televisión durante sus aventuras como luchador.
El inesperado descubrimiento permitió que madre e hijo finalmente se reencontraran después de años de separación.
Esta historia demuestra que, detrás de su aspecto feroz, Blanka conserva sentimientos humanos y un fuerte vínculo familiar.
Incluso en Street Fighter V, el personaje aparece viviendo tranquilamente junto a su madre, mientras intenta adaptarse nuevamente a la sociedad.
Jason Momoa sorprende con su transformación en Blanka
La elección de Jason Momoa para interpretar a Blanka se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la nueva adaptación cinematográfica.
El actor, reconocido por su imponente físico y sus papeles de acción, asume el desafío de dar vida a un personaje que requiere una apariencia completamente diferente a la suya.
Para la película, Blanka conserva sus características más reconocibles, como la piel verde, el cabello anaranjado y su estilo de combate feroz.
La producción también ha presentado adelantos centrados en el personaje, mostrando su participación en los enfrentamientos que forman parte de la historia.
Momoa no solamente participa como actor, sino que también figura entre los productores del largometraje, reforzando su vinculación con esta nueva versión de la famosa franquicia.
¿De qué trata la nueva película de Street Fighter?
La historia se desarrolla en 1993 y sigue a Ryu y Ken Masters, dos luchadores que se encuentran distanciados hasta que una misteriosa mujer llamada Chun-Li los reúne nuevamente.
Ambos son reclutados para participar en el Torneo Mundial de Guerreros, una competencia que promete reunir a algunos de los peleadores más poderosos del planeta.
Sin embargo, detrás del torneo se esconde una peligrosa conspiración que obliga a los protagonistas a enfrentar sus diferencias y los conflictos de su pasado.
La película cuenta con Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken Masters, Callina Liang como Chun-Li, David Dastmalchian como M. Bison, Roman Reigns como Akuma y Cody Rhodes como Guile.
También participan el rapero 50 Cent como Balrog y Jason Momoa como Blanka.
La película se estrenó en los cines guatemaltecos el jueves 15 de octubre. El largometraje busca conquistar tanto a los seguidores que crecieron jugando Street Fighter en las máquinas recreativas como a una nueva generación de espectadores.