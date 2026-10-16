La Llorona y leyendas guatemaltecas: experiencia gratuita en octubre

Octubre es uno de los meses más esperados por los amantes del misterio, las historias sobrenaturales y las tradiciones populares. En Guatemala, esta temporada también representa una oportunidad para recordar los relatos que durante generaciones han formado parte de la cultura nacional.
Con el objetivo de acercar estas historias a vecinos y visitantes, la Municipalidad de Guatemala anunció la actividad denominada "El Umbral de las Leyendas", una experiencia gratuita que se desarrollará en distintos puntos de la ciudad durante octubre de 2026.
La propuesta invita al público a descubrir algunos de los relatos más misteriosos del país, en un ambiente que combina suspenso, tradición y el encanto de las leyendas guatemaltecas.
A través de sus redes sociales, la comuna capitalina presentó la actividad con una invitación que despierta la curiosidad: "¡Hay historias que se cuentan... y otras que se viven!".
¿Cuándo y dónde se realizará El Umbral de las Leyendas?
La Municipalidad de Guatemala anunció cinco fechas para que las familias, grupos de amigos y aficionados a las historias de misterio puedan participar en esta experiencia.
Las actividades están programadas de 18:00 a 20:00 horas en diferentes espacios de la capital.
Estas son las fechas y ubicaciones anunciadas:
· Viernes 16 de octubre: 18:00 a 20:00 horas, calle 64, colonia Jardines del Norte, zona 18.
· Jueves 22 de octubre: 18:00 a 20:00 horas, Parque Ecológico La Asunción, diagonal 14 y 1/2 calle.
· Viernes 23 de octubre: 18:00 a 20:00 horas, 10 calle y 33 avenida, parque Justo Rufino Barrios.
· Lunes 26 de octubre: 18:00 a 20:00 horas, Parque Ecológico Pinares, 33 avenida y 1 calle, zona 18.
· Viernes 30 de octubre: 18:00 a 20:00 horas, 12 avenida 12-06, zona 1, Alcaldía Auxiliar zona 1.
La entrada será completamente gratuita, por lo que representa una alternativa de entretenimiento para quienes desean disfrutar de una actividad diferente durante la temporada de Halloween.
Las leyendas que forman parte de la cultura guatemalteca
Guatemala posee una amplia tradición de relatos populares que han sobrevivido al paso del tiempo gracias a las historias transmitidas por padres, abuelos y otros integrantes de las familias.
Entre las leyendas más conocidas se encuentra La Llorona, una figura femenina cuyo llanto, según la tradición oral, puede escucharse durante la noche cerca de ríos y otros lugares solitarios.
Otra de las historias populares es la de El Sombrerón, un misterioso personaje de pequeña estatura que utiliza un enorme sombrero y que, de acuerdo con diferentes versiones, acostumbra enamorar a mujeres jóvenes mientras interpreta melodías con su guitarra.
También destaca La Siguanaba, una aparición que suele presentarse como una mujer hermosa para atraer a hombres desprevenidos, antes de revelar un rostro aterrador.
A estos relatos se suman otros personajes como El Cadejo, un perro sobrenatural cuya presencia se relaciona con la protección o el peligro, dependiendo de la versión de la leyenda.
Aunque la Municipalidad no ha detallado cuáles de estas historias formarán parte de las presentaciones, todas representan ejemplos de la riqueza de la tradición oral guatemalteca.
Una alternativa para disfrutar durante octubre
La actividad se suma a las propuestas culturales y recreativas que se desarrollan en la capital durante octubre, un mes asociado con las celebraciones de Halloween y las historias de terror.
Sin embargo, "El Umbral de las Leyendas" también ofrece la oportunidad de acercarse a las creencias, mitos y personajes que forman parte de la identidad cultural de Guatemala.
Más allá del suspenso, este tipo de iniciativas permite que las nuevas generaciones conozcan relatos que durante décadas han despertado la imaginación de los guatemaltecos.
La ambientación anunciada en las imágenes promocionales incluye personajes misteriosos, escenarios nocturnos y elementos relacionados con las leyendas tradicionales, anticipando una experiencia especial para los asistentes.
¿Cuánto cuesta participar?
Uno de los principales atractivos de "El Umbral de las Leyendas" es que la entrada es gratuita en todas las fechas anunciadas.
Las personas interesadas podrán elegir la ubicación que les resulte más conveniente y asistir dentro del horario establecido, de 18:00 a 20:00 horas.
Por el momento, la Municipalidad de Guatemala no ha especificado si será necesario realizar una inscripción previa ni ha comunicado restricciones de edad para participar.