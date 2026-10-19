Lazo rosa: símbolo clave en la lucha contra el cáncer de mama

Cada 19 de octubre, millones de personas alrededor del mundo se unen para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha dedicada a promover la detección temprana, el acceso a tratamientos y el acompañamiento de quienes enfrentan esta enfermedad.
Durante esta jornada, edificios, monumentos, prendas de vestir y campañas publicitarias se tiñen de rosa. El protagonista es un pequeño lazo que se ha convertido en uno de los símbolos de concientización más reconocidos internacionalmente.
Sin embargo, detrás de este emblema existe una historia que pocas personas conocen y que comenzó mucho antes de que grandes marcas y organizaciones lo popularizaran.
Aunque actualmente el lazo rosa representa solidaridad, esperanza y apoyo a las personas diagnosticadas con cáncer de mama, su origen está relacionado con una mujer estadounidense que decidió elaborar cintas de otro color para exigir mayor atención a la enfermedad.
El primer lazo contra el cáncer de mama no era rosa
A principios de la década de 1990, Charlotte Haley, una mujer estadounidense de California, comenzó a confeccionar pequeños lazos de color melocotón, también conocido como durazno.
Su iniciativa tenía un motivo profundamente personal: varias mujeres de su familia habían enfrentado el cáncer de mama, entre ellas su abuela, su hermana y su hija.
Preocupada por la enfermedad y por los recursos destinados a combatirla, Haley decidió impulsar una campaña para llamar la atención de los legisladores estadounidenses.
La mujer elaboraba los lazos a mano y los distribuía acompañados de tarjetas que cuestionaban el porcentaje del presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos destinado a la prevención.
Su objetivo era conseguir que las autoridades prestaran mayor atención a la enfermedad y aumentaran los esfuerzos para enfrentarla.
La iniciativa comenzó a extenderse y despertó el interés de medios de comunicación y empresas que reconocieron el potencial del símbolo.
Sin embargo, Haley no estaba interesada en convertir su campaña en una estrategia comercial.
¿Cómo surgió el famoso lazo rosa?
La transformación del lazo color melocotón en el reconocido símbolo rosa ocurrió en 1992.
Alexandra Penney, entonces editora de la revista estadounidense Self, buscaba desarrollar una campaña especial para el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.
Para impulsar la iniciativa, se unió a Evelyn Lauder, empresaria y ejecutiva de la compañía de cosméticos Estée Lauder, quien había sido diagnosticada con cáncer de mama en 1989.
Ambas conocieron la campaña de Charlotte Haley y se interesaron en utilizar su idea para llegar a un público más amplio.
No obstante, Haley rechazó participar porque consideraba que la propuesta tenía un enfoque demasiado comercial.
Ante esta negativa, las impulsoras de la nueva campaña optaron por utilizar un lazo de color rosa, diferenciándolo del símbolo creado por Haley.
La iniciativa comenzó a difundirse en octubre de 1992, cuando la revista Self y Estée Lauder distribuyeron aproximadamente 1.5 millones de lazos rosas a través de establecimientos comerciales.
De esta manera, el pequeño distintivo comenzó a convertirse en un símbolo internacional de concientización sobre el cáncer de mama.
¿Por qué eligieron el color rosa?
La elección del rosa estuvo relacionada tanto con la necesidad de diferenciar la nueva campaña como con las asociaciones culturales que tenía ese color.
Tradicionalmente, el rosa se había vinculado con la feminidad, la sensibilidad, el cuidado y la ternura, características que las campañas buscaban transmitir.
También se consideraba un tono visualmente atractivo y fácil de reconocer, especialmente en productos, materiales publicitarios y actividades de recaudación de fondos.
Sin embargo, el color rosa no fue utilizado por primera vez en 1992 para representar esta causa.
La organización Susan G. Komen, fundada en 1982, ya había incorporado el rosa en sus actividades de concientización.
En 1991, durante la carrera Race for the Cure celebrada en Nueva York, la fundación distribuyó lazos rosas entre participantes y sobrevivientes del cáncer de mama.
Por lo tanto, el símbolo que conocemos actualmente surgió de diferentes iniciativas que contribuyeron a su reconocimiento mundial.
Evelyn Lauder, la mujer que ayudó a llevar el símbolo por todo el mundo
Uno de los nombres más importantes en la popularización del lazo rosa es Evelyn Lauder.
La empresaria aprovechó el alcance internacional de la industria cosmética para desarrollar campañas de concientización dirigidas a millones de mujeres.
A través de establecimientos de belleza, productos especiales y actividades solidarias, el lazo rosa comenzó a aparecer en diferentes países.
Lauder también impulsó iniciativas para obtener recursos destinados a la investigación científica.
En 1993 participó en la creación de la Breast Cancer Research Foundation, una organización dedicada a financiar estudios sobre el cáncer de mama, sus tratamientos y las posibilidades de mejorar la atención de las pacientes.
Su trabajo contribuyó a transformar una campaña de concientización en un movimiento internacional que continúa vigente.
El lazo rosa llega a monumentos y campañas internacionales
Con el paso de los años, el símbolo comenzó a trascender las campañas médicas y los establecimientos comerciales.
Durante octubre, empresas, instituciones públicas, organizaciones y comunidades empezaron a utilizar el rosa para demostrar su apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama.
Una de las iniciativas más visibles consistió en iluminar monumentos y edificios emblemáticos.
En el año 2000, una campaña internacional impulsada por Evelyn Lauder logró que 26 monumentos y edificios de 22 países fueran iluminados de rosa.
Entre ellos estuvieron el Empire State Building de Nueva York y la Ópera de Sídney, en Australia.
Estas actividades contribuyeron a que el color rosa se asociara cada vez más con la concientización sobre el cáncer de mama.
¿Qué representa actualmente el lazo rosa?
En la actualidad, el lazo rosa tiene diferentes significados para las personas que lo utilizan.
Para algunas mujeres representa esperanza después de recibir un diagnóstico. Para otras, es una forma de recordar a familiares o amigas que enfrentaron la enfermedad.
También se utiliza para expresar solidaridad con las pacientes que reciben tratamiento y reconocer la importancia de la investigación médica.
El símbolo aparece en campañas educativas, carreras benéficas, actividades comunitarias, hospitales y eventos dedicados a recaudar fondos.
Sin embargo, su significado va más allá de utilizar una prenda o compartir una imagen en redes sociales.
Las organizaciones especializadas destacan que la concientización debe acompañarse de información confiable, acceso a atención médica y acciones concretas que permitan mejorar la detección y el tratamiento de la enfermedad.