Recompensa del vocalista de Fuerza Regida tras robo de videos

El vocalista de Fuerza Regida, Jesús Ortiz Paz, atraviesa un momento de gran preocupación tras denunciar públicamente el robo de un valioso material audiovisual que contiene 22 videos inéditos de su próximo proyecto musical.
El incidente, que ha generado una ola de inquietud entre sus seguidores, ocurrió cuando el vehículo de su director fue asaltado, llevándose consigo no solo equipo de grabación, sino también las memorias USB con el contenido exclusivo.
En un llamado desesperado a través de redes sociales, Ortiz Paz ha ofrecido una recompensa monetaria a quien proporcione información que conduzca a la recuperación de este material.
Según relató, fue el director de Fuerza Regida quien le informó sobre el robo de varias memorias USB que contenían los videos cruciales para el lanzamiento de sus nuevas canciones.
"Me dice que robaron las memorias donde vienen los videos. Son 22 videos... 22 rolas. Robaron las memorias", expresó el cantante con evidente angustia.
Aunque el atraco incluyó otros objetos de valor como cámaras y equipo de grabación, Ortiz Paz enfatizó que su única prioridad es recuperar las grabaciones.
Declaró que los demás artículos no le interesan y que los ladrones pueden quedarse con ellos sin problema, siempre y cuando devuelvan las memorias con el trabajo de meses.
"Devuélvanos nuestras memorias que tienen los videos. Trabajamos muy duro para hacer esos videos... Robaron el carro de mi director, Miguel... Les pido de favor, si tienen esas memorias, que las devuelvan", suplicó el vocalista, destacando el esfuerzo y la dedicación invertidos en la creación de este contenido.
La Recompensa y el Llamado a la Acción
La denuncia no se limitó a la cuenta personal del cantante; la página oficial de Fuerza Regida también replicó el mensaje, amplificando el llamado a la comunidad.
La agrupación prometió una recompensa económica a la persona que ofrezca datos relevantes para localizar el material perdido.
"Si tiene alguna información, por favor póngase en contacto con @directedbymiguel / @walterwbrady gracias de antemano. Tenemos una recompensa por cualquier información que lleve a la devolución de estos artículos", se lee en el comunicado oficial, buscando movilizar a sus fans y al público en general.
Hasta el momento, no se ha especificado el monto exacto de la recompensa, pero se ha confirmado que será una suma de dinero. Ortiz Paz ha sido claro al señalar que no tiene interés en conocer la identidad de los responsables del robo, reiterando que su único objetivo es la recuperación de las memorias con los videos.
"Les vamos a tener un regalo, dinero. Tenemos fotos y videos de las personas que robaron. No queremos soltar esa información. Queremos hacer un trato con ellos, que nos devuelvan nuestras cosas. Quédense con la computadora, quédense con la cámara", sentenció el artista, mostrando una disposición a negociar con los ladrones para salvaguardar su proyecto musical.
Los seguidores de la banda permanecen a la espera de nuevas actualizaciones y confían en que el valioso material sea devuelto pronto.