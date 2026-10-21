Erik von Detten: Acusado de Fraude Millonario Tras 'El Diario'

Erik von Detten, conocido por sus papeles en películas como Toy Story y El diario de la princesa, enfrenta una grave demanda por abuso financiero de ancianos, fraude e incumplimiento del deber fiduciario.
Una pareja de adultos mayores, Sheila y Norman Greenberg, de 85 y 97 años respectivamente, lo acusa de estafarlos en una operación de compra de oro que les habría costado más de 2 millones de dólares de sus ahorros de jubilación.
Erik Von Detten, de 44 años, quien se desempeñaba como representante de ventas en Rosland Capital, una firma de metales preciosos con sede en Los Ángeles, es el centro de esta acción legal presentada el 11 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.
La denuncia detalla cómo la pareja, residente en La Jolla, California, sufrió pérdidas millonarias al invertir en oro bajo su asesoramiento.
El matrimonio Greenberg contactó a Rosland Capital en el verano de 2020, tras ver comerciales televisivos que, según la denuncia, estaban "diseñados en gran parte para atraer a personas mayores".
Estos anuncios alertaban sobre "consecuencias terribles para los jubilados en Estados Unidos", mezclando preocupaciones sobre la deuda, la inflación y la devaluación del dólar. Cuando la pareja solicitó hablar con el asesor de mayor rango, fue conectada directamente con Erik von Detten.
Los Greenberg le explicaron a Erik Von Detten que nunca habían invertido en metales preciosos y destacaron su avanzada edad, considerándolo un dato crucial para su asesoramiento. Impresionados por la conversación inicial, le revelaron que los saldos combinados de sus cuentas IRA superaban los 2.000.000 de dólares.
El exactor les aseguró ser "muy conocedor en metales preciosos y en cuentas IRA de metales preciosos" y les prometió "recomendaciones muy específicas que se ajustaran a sus necesidades", pidiéndoles que "dejaran las decisiones en sus manos".
Transacciones fraudulentas y pérdidas millonarias
La primera operación, el 19 de octubre de 2020, superó los 999.000 dólares en monedas Lady Liberty, con una pérdida inmediata estimada en más de 367.000 dólares.
El 5 de noviembre del mismo año, una segunda compra por más de 1,14 millones de dólares les habría representado una pérdida instantánea superior a los 418.000 dólares.
En apenas diez meses y a través de estas transacciones, los ahorros de toda una vida del matrimonio Greenberg se convirtieron en monedas de oro con un valor significativamente inflado.
Las monedas nunca llegaron a manos de la pareja. Todo el material fue enviado a Delaware Depository, una instalación de almacenamiento de terceros, mientras los Greenberg continuaron pagando tarifas recurrentes por custodia y mantenimiento de sus cuentas. Una vez vaciadas sus cuentas de jubilación, Erik Von Detten los convenció de invertir fondos adicionales a través de un fideicomiso familiar, lo que llevó a la compra de más monedas con un valor real muy inferior al pagado.
El matrimonio Greenberg ha solicitado un juicio por jurados y reclama al menos 900.000 dólares en daños compensatorios, el doble en daños adicionales, indemnización punitiva, intereses previos al fallo y costas legales.
Erik von Detten, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia. Su trabajo más reciente en la industria del entretenimiento, según IMDb, fue el thriller de 2024 My Acting Coach Nightmare, tras haberse incorporado a Rosland Capital en 2018.