 Disney+ Anuncia Fecha de Estreno para Toy Story 5
Farándula

Disney+ confirma fecha del estreno de Toy Story 5

Tras superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, la más reciente aventura de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y compañía aterrizará en la plataforma de streaming.

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Toy Story 5, Instagram
Toy Story 5 / FOTO: Instagram
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Disney+ anunció la fecha de estreno en streaming de Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa saga animada que ya rompió récords en cines.

Tras recaudar más de 1.129 millones de dólares en taquilla global y superar los mil millones durante 2026, la quinta película de Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla debutará en la plataforma el 23 de septiembre.

Toy Story 5 se convirtió en la cinta más taquillera de la saga, arrastrando a millones de espectadores a las salas.

Las críticas y la recepción del público han sido notablemente positivas, consolidando el filme como un nuevo éxito para Disney.

Desde ahora, se espera que la película también lidere los rankings de vistas en Disney+ cuando llegue a streaming, junto a Hulu.

Esta vez los juguetes enfrentan un desafío inédito: la llegada de Lilypad, una tableta innovadora que cambia la forma de jugar de Bonnie, su dueña. Con ideas disruptivas sobre lo que es mejor para la niña, Lilypad plantea dudas sobre si la experiencia de jugar volverá a ser la misma

La llegada de la cinta al servicio de suscripción viene acompañada de una celebración muy especial por parte de la superestrella global Taylor Swift, quien ha lanzado un nuevo regalo musical para sus fans, añadiendo un toque extra de emoción al evento.

La aclamada cantautora, de 36 años, estrenó un cautivador videoclip animado para la versión en piano de su exitoso tema de la película, "I Knew It, I Knew You". Este emotivo y visualmente atractivo contenido ya se encuentra disponible para el disfrute de sus seguidores en las principales plataformas digitales, incluyendo Disney+, Spotify y Apple Music. 

Profunda conexión con el universo de "Toy Story"

Para Taylor Swift, esta colaboración con Pixar trasciende el ámbito profesional, adquiriendo un significado profundamente personal y emotivo.

La artista ha compartido públicamente que trabajar en la banda sonora de "Toy Story 5" representa la materialización de un sueño largamente anhelado, permitiéndole contribuir creativamente a un universo de personajes que han marcado indeleblemente su infancia y la de generaciones enteras.

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Taylor Swift - Instagram

Swift confesó su inmensa admiración por la saga desde sus primeros años: "Siempre soñé con poder escribir para estos personajes a los que he adorado desde que tenía 5 años viendo la primera película de 'Toy Story'".

La inspiración para componer "I Knew It, I Knew You" fue, según relató, prácticamente instantánea y abrumadora: "Me enamoré al instante de 'Toy Story 5' y escribí esta canción nada más llegar a casa tras la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?", expresó la cantante, reflejando la conexión visceral que sintió con la historia.

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