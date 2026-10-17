Últimas Denuncias y Mensajes de Solórzano Foppa en Redes

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado este sábado, 17 de octubre, en el Campo Marte, zona 5, utilizaba sus redes sociales para hacer análisis, abrir debate y plantear denuncias por la gestión pública, la inseguridad ciudadana y otros temas de la agenda política.
Estos son los últimos temas por los que se pronunció, Solórzano Foppa, cuya muerte despierta repudio e indignación entre la población:
1. Crítica a la gestión del PDH
2. Conclusión sobre masacre en Huité, Zacapa
En relación a la incursión de fuerzas armadas en Huité, Zacapa, Foppa consideró que se trató de una incursión fallida de personal de la CIA, apoyada por el ejército de Guatemala, para capturar a un líder narcotraficante. En su análisis destacó que no es la primera vez que ha ocurrido en este año una incursión de la CIA.
3. Socavamientos en Villa Hermosa
Con relación a las familias afectadas por el socavamiento que provocó daños en varias viviendas en Villa Hermosa, Solórzano Foppa se refirió al otorgamiento de licencias de construcción en áreas de riesgo. Además, criticó que las autoridades ediles no se hagan cargo de estos daños provocados.
4. Cierre del caso por compra de edificio del MP
El político mencionó el sobreseimiento del caso por las supuestas anomalías de la compra de un inmueble para el Ministerio Público, durante la gestión de Thelma Aldana.
5. Violencia e inseguridad ciudadana
Solórzano Foppa también se refirió sobre los hechos violentos en contra de pilotos de buses, esto luego de una jornada de ataques simultáneos en contra de trabajadores del transporte público.
6. Investigaciones contra Miguel Martínez
También, se refirió sobre los allanamientos que se realizaron en septiembre en relación a las investigaciones en contra de Miguel Martínez, exjefe de Centro de Gobierno. En su análisis, Foppa mencionó una supuesta cooptación del IGSS que de nuevo amenaza contra la salud de los guatemaltecos.