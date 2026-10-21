 Fallece Carlos Miguel, Villano Icónico de Televisa
Farándula

Muere el actor Carlos Miguel, villano de Televisa

El fallecimiento del actor mexicano, recordado por sus papeles de villano en telenovelas como 'Dos Mujeres, Un Camino' y 'Soñadoras', se dio a conocer el 20 de octubre y ahora trasciende la posible causa de muerte.

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Actor Carlos Miguel, Instagram
Actor Carlos Miguel / FOTO: Instagram
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El mundo del espectáculo lamenta la partida de Carlos Miguel, el reconocido actor que dejó una huella imborrable con sus papeles de villano en exitosas telenovelas.

Tras el anuncio de su fallecimiento el 20 de octubre, ahora se revelan detalles sobre la posible causa de su deceso, que habría ocurrido un día antes, el 19 de octubre, a la edad de 66 años.

Según reportes del comunicador Armando Gallegos, el actor Carlos Miguel habría fallecido a causa de un infarto en su residencia, donde se encontraba acompañado por su pareja, Angy.

A Carlos Miguel le sobreviven sus cuatro hijas y su hermana, Verónica Suárez, quien es una destacada escritora de telenovelas y formó parte del equipo de trabajo del reconocido productor Emilio Larrosa.

Su legado artístico y familiar perdura a pesar de su ausencia. Carlos Miguel alcanzó la cúspide de su carrera actoral en la década de 1990, participando en producciones televisivas de gran éxito bajo la dirección de Emilio Larrosa.

Su talento para interpretar personajes antagónicos lo hizo memorable en telenovelas como 'Dos Mujeres, Un Camino', 'Tú y Yo', 'Soñadoras' y 'Amigas y Rivales'. Sin embargo, su vida dio un giro drástico en 2012 debido a un traumático suceso.

El actor fue víctima de un secuestro que lo mantuvo privado de su libertad durante cuatro días. Durante este periodo, los criminales lo obligaron a entregar los ahorros de toda su vida y dos automóviles, bajo la amenaza de agredir a sus hijas y a su familia.

El miedo y la vulnerabilidad lo llevaron a no denunciar el hecho ante las autoridades, lo que lo dejó en una situación económica precaria.

Ante la falta de oportunidades laborales en la actuación y la bancarrota, Carlos Miguel se vio en la necesidad de reinventarse.

Su espíritu emprendedor lo impulsó a asociarse con un amigo para establecer otro negocio de tacos, con el que finalmente logró salir adelante y estabilizar su situación financiera.

El impacto del secuestro en su trayectoria

Las secuelas del secuestro no solo afectaron su economía, sino también su carrera actoral. Carlos Miguel sufrió la pérdida de piezas dentales debido a las agresiones de los criminales, lo que le dificultó conseguir nuevos papeles en telenovelas.

Esta situación provocó una intermitencia en su presencia en la pantalla chica.

A pesar de los desafíos, el actor demostró una gran resiliencia y, con el tiempo, logró regresar a la actuación, aunque de manera esporádica.

Sus últimos proyectos televisivos incluyen participaciones en 'Mi Fortuna es Amarte' en 2022 y 'Golpe de Suerte', que se estrenó en 2024. Su trayectoria es un testimonio de su pasión por la actuación y su capacidad para superar las adversidades personales y profesionales.

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