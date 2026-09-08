 Alejandro Tommasi renuncia a sus preferencias por Dios
Farándula

Villano de Televisa renuncia a sus preferencias sexuales por Dios

Alejandro Tommasi, tras 14 años casado con Oscar Ruiz, cambia su orientación sexual influenciado por su fe cristiana.

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Alejandro Tommasi, Instagram
Alejandro Tommasi / FOTO: Instagram
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Alejandro Tommasi aseguró que sus preferencias han cambiado y que ya no tiene interés en personas del mismo sexo, tras haberse acercado al cristianismo y encontrar en esta religión paz y felicidad.

El primer actor, quien mantuvo una relación por 14 años e incluso se casó con Óscar Ruiz, señaló que ahora su vida es distinta: 

"Mis preferencias han cambiado y nadie lo sabe. Mi vida es como muy así (privada). Es diferente. Soy cristiano y mi vida ha cambiado mucho", comentó Tommasi en entrevista.

Alejandro Tommasi explicó que el cambio en su orientación sexual se dio luego de comenzar a practicar el cristianismo, aunque reconoce que esto no significa que haya dejado de tener amistades o afectos personales: 

"No quiere decir que no tenga amistades o no esté mi corazón puesto en alguna persona, aunque no haya relaciones y eso", aclaró el actor.

En cuanto al momento en que inició este proceso, compartió que fue hace dos años, cuando se acercó a la Iglesia Presbiteriana San Pablo. 

"Yo siempre he sido muy religioso y espiritual, pero tenía otro concepto de Jesucristo. Mi religión estaba centrada, digamos, en el catolicismo y en otras más diferentes, como la meditación, pero Cristo me estaba buscando. Él fue quien me trajo al camino", reveló.

Alejandro Tommasi subrayó que su orientación pasada nunca le impidió encontrar oportunidades laborales ni afectó su carrera: "No tiene por qué faltar el trabajo por lo que tú quieras hacer en la vida. Todos somos libres de pensamiento y lo que queramos".

Respecto a los aportes del cristianismo en su vida, Alejandro Tomassi mencionó cambios importantes:

"Me ha dado felicidad, paz, tranquilidad, fuera angustias, la seguridad de seguir en un camino en el que voy a estar en un muy buen lugar cuando me vaya. La promesa que nos da Él, para estar en la vida eterna a su lado, y en esta vida sí luchar, trabajar, sufrir ciertas cosas, pero porque para eso estamos, para aprender, ayudar y promover su Palabra".

Su matrimonio fallido

La relación de Alejandro Tommasi con Óscar Ruiz fue una parte significativa de su vida durante catorce años.

Se conocieron en 2003, cuando Ruiz estudiaba en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Su romance los llevó a unirse en matrimonio por la Ley de Convivencia Conyugal en la Ciudad de México en 2011.

A pesar de un divorcio a principios de 2015, la pareja se reconcilió ese mismo año y Tommasi le propuso matrimonio nuevamente a Óscar. En 2017, durante un viaje a Estados Unidos, se casaron por segunda vez en Las Vegas.

Sin embargo, dos meses después de esta unión, una fuerte discusión terminó en un altercado físico, lo que llevó a Óscar a dejar la casa y a una subsecuente "guerra de declaraciones" entre ambos.

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Alejandro Tommasi y Oscar - TV Notas

La carrera de Alejandro Tommasi inició en los años 80 en teatro y en la telenovela Colorina. Ha participado en más de 50 melodramas como Monte Calvario, Imperio de cristal, La antorcha encendida, Alborada, Destilando amor, La doble vida de Estela Carrillo y muchas más.

En cine, ha actuado en películas como Perfume, efecto inmediato y Sobrenatural. En teatro, suma más de 20 puestas en escena, siendo uno de sus papeles más emblemáticos "Bugambilia" en Aventurera.

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