Talulah Riley: De Elon Musk a un Famoso Actor en su Vida

La historia de amor entre Elon Musk y Talulah Riley estuvo atravesada por idas y vueltas, dos bodas y dos divorcios que terminaron teniendo un fuerte impacto económico para el fundador de Tesla y SpaceX: desembolsó más de 20 millones de dólares en acuerdos de separación.
La pareja se conoció en 2008 en un bar de Londres y el flechazo fue inmediato. Apenas dos años después, decidieron casarse en una exclusiva ceremonia realizada en Escocia.
Sin embargo, la intensidad de la relación también estuvo marcada por las crisis y, en 2012, ambos pusieron fin al matrimonio por primera vez.
Lo cierto es que el vínculo nunca terminó de quebrarse ya que en 2013 sorprendieron al reconciliarse y volver a pasar por el altar, aunque la segunda oportunidad tampoco prosperó y finalmente se divorciaron nuevamente en 2016.
Con el paso del tiempo, Talulah Riley habló públicamente sobre la relación y aseguró no guardar resentimientos. Incluso llegó a describir a Musk como "el exmarido perfecto", destacando el cariño y apoyo mutuo que mantuvieron durante los años compartidos.
Durante su relación con Elon Musk, Talulah Riley se integró de lleno al universo del magnate tecnológico, rodeado de proyectos futuristas, autos eléctricos, lanzamientos espaciales y la vida familiar de su entonces pareja.
Además, contó que siempre respaldó públicamente las ideas y proyectos de Elon Musk, tanto en el plano empresarial como personal. Según trascendió, incluso lo alentó en privado a avanzar con la compra de Twitter, convencida de su visión como empresario.
Persiguió al amor de su vida
Talulah Riley cambió al 'esposo perfecto' por el amor de su vida. Ella se comprometió en solo 2 semanas con el empresario más rico del mundo, pero lo dejó para estar con el hombre ideal.
La dos veces exmujer de Elon Musk se casó el 22 de junio de 2024 con Thomas Brodie-Sangster, el actor que hace 23 años brilló en la pantalla grande gracias a Sam, el pequeño niño enamorado de la comedia romántica "Realmente amor" (Love Actually).
La feliz pareja se había comprometido el año anterior y había logrado, incluso, la bendición del famoso multimillonario.
Talulah Riley, de 38 años, y la exestrella infantil, de 34, dieron el "sí, quiero" en una ceremonia digna de un cuento de hadas en la que participaron sus familiares y amigos.
El evento tuvo lugar en la iglesia de St. George, en Inglaterra y mientras los novios llegaron en un carruaje tirado por caballos, los invitados disfrutaron de un carrusel y varias carpas con juegos de feria.
Las vidas de Talulah y Thomas se cruzaron por primera vez en un set: ambos fueron parte del elenco de Pistols, la miniserie británica de Danny Boyle creada por Craig Pearce para la cadena FX que se filmó en 2021 y se entrenó en 2022.
Mientras él interpretó a Malcolm McLaren, ella le dio vida a Vivienne Westwood. Y entre toma y toma, nació el amor.