Club de la Premier League habría sido ofrecido a Elon Musk

El Everton podría cambiar de propietarios apenas dos años después de que el grupo estadounidense The Friedkin Group adquiriera el club por aproximadamente 400 millones de libras (470 millones de euros). La entidad inglesa confirmó que sus dueños están evaluando distintas alternativas para el futuro de la institución, entre ellas una posible venta, una decisión que ha generado sorpresa en el entorno del equipo de Liverpool.
A través de un comunicado, The Friedkin Group explicó que su llegada estuvo marcada por la necesidad de afrontar una situación financiera delicada y resolver diferentes dificultades deportivas e institucionales. Según el grupo, sus prioridades fueron garantizar la estabilidad económica, proporcionar los recursos necesarios y completar la construcción del nuevo estadio. Una vez alcanzados esos objetivos, considera que ha llegado el momento de analizar nuevas oportunidades de inversión y abrir la puerta a una nueva etapa para el Everton.
Elon Musk, ¿nuevo dueño del Everton?
La noticia también tomó por sorpresa al entrenador David Moyes, quien reconoció que desconocía los planes de los propietarios, aunque admitió que el escenario no le resulta completamente inesperado. "Sí, me ha sorprendido, solo llegaron hace un año y medio. La mayoría de dueños se quedan más tiempo que eso", expresó el técnico escocés. Además, señaló que dentro del club existía la expectativa de que los actuales propietarios permanecieran durante mucho más tiempo, incluso durante dos o tres décadas.
Pese a las dificultades que atravesó durante el mercado de fichajes de verano, el Everton ha comenzado la temporada con resultados positivos y ocupa la quinta posición de la Premier League, con nueve puntos después de cinco jornadas.
En medio de las especulaciones sobre su futuro, algunos medios británicos han señalado que el club habría sido ofrecido al empresario Elon Musk, propietario de empresas como Tesla y SpaceX, además de la red social X. Sin embargo, hasta el momento, ni el Everton ni el magnate han confirmado esa información, por lo que una eventual negociación con Musk sigue siendo una versión sin corroboración oficial.