 Ganadores Premios Billboard Música Latina 2026: Lista Completa
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Ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

La gala de música latina 2026 en Miami premió a Fuerza Regida con tres galardones, mientras Rosalía y Bad Bunny brillaron en una noche de récords.

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Rosalía, Instagram
Rosalía / FOTO: Instagram
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Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 culminaron con una noche vibrante de actuaciones y reconocimientos en el James L. Knight Center de Miami, celebrando a los máximos exponentes de la música latina actual.

Fuerza Regida brilló al llevarse tres de los premios más destacados por su éxito "Marlboro Rojo", incluyendo Canción Global 200 Latin del Año, Hot Latin Song del Año y Canción en streaming del Año. El grupo se consolidó como una de las agrupaciones más premiadas de la jornada.

Peso Pluma y Tito Double P se coronaron en los apartados de álbumes, ganando Top Latin Album del Año y Top Regional Mexican Album del Año por "DINASTÍA". Además su tema "Daño" fue reconocido como Hot Latin Song del Año, Colaboración Vocal.

Rosalía tuvo una doble recompensa. La cantante española no solo recibió el Premio Billboard Salón de la Fama por su influencia global, también fue galardonada como Artista Latin Pop del Año, Solista y Top Latin Pop Album del Año por su álbum "LUX".

Wisin & Yandel conquistaron el reconocimiento como Artista Rhythm Latino del Año, Dúo o Grupo, en su regreso triunfal a la escena del reggaetón latino.

Lista de ganadores principales

  • Artista del Año: Bad Bunny
  • Artista del Año, Debut: Omar Courtz
  • Gira del Año: Bad Bunny
  • Artista Crossover del Año: Burna Boy
  • Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny

Premios a canciones

  • Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida — "Marlboro Rojo"
  • Hot Latin Song Canción del Año: Fuerza Regida — "Marlboro Rojo"
  • Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma & Tito Double P — "daño"
  • Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino: Bad Bunny
  • Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina: Karol G
  • Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida
  • Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año: Rimas
  • Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos & Prince Royce — "Lokita Por Mí"
  • Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin
  • Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida — "Marlboro Rojo"

Premios a álbumes

  • Top Latin Album del Año: Peso Pluma & Tito Double P — DINASTÍA
  • Top Latin Albums Artista del Año, Masculino: Bad Bunny
  • Top Latin Albums Artista del Año, Femenina: Karol G
  • Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida
  • Top Latin Albums Sello Discográfico del Año: Rimas
  • Top Regional Mexican Album del Año: Peso Pluma & Tito Double P — DINASTÍA
  • Artista Latin Pop del Año, Solista: Rosalía
  • Top Latin Pop Album del Año: Rosalía — LUX
  • Artista Rhythm Latino del Año, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel

Premios honorarios

  • Premio Billboard Salón de la Fama: Rosalía por su influencia global
  • Premio Billboard Vanguardia: Fuerza Regida por su crecimiento en la música latina
  • Premio Billboard Trayectoria Artística: Cristian Castro por su legado
  • Premio Billboard Ícono: Rubén Blades en reconocimiento a su carrera en la música latina

La gala también estuvo marcada por homenajes emotivos, como el dedicado a Juan Gabriel y los discursos sentidos de Rosalía.

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