Meghan Markle responde a acusaciones de abuso infantil a su padre

Meghan Markle expresó este viernes su "profunda consternación" ante las graves acusaciones que pesan sobre su padre, Thomas Markle, por presunta posesión de material de abuso infantil.
La noticia, que ha sacudido a la opinión pública, surge a raíz de informes de medios británicos y una denuncia de su propio hermano, Thomas Markle Jr., lo que ha llevado a la duquesa de Sussex a romper un largo silencio sobre la compleja relación con su progenitor y a explicar las verdaderas razones detrás de su distanciamiento.
De acuerdo con los periódicos británicos The Sun y Daily Mail fueron los primeros en divulgar la información, detallando que Thomas Markle Jr. afirmó haber descubierto un conjunto de imágenes comprometedoras que, según él, pertenecían a su padre.
Este hallazgo se habría producido en la que fue la antigua vivienda de Thomas Markle en Filipinas. Tras la revelación, la policía de dicho país habría iniciado una investigación formal sobre el asunto, añadiendo una capa de seriedad y urgencia a las denuncias.
Las acusaciones son de una gravedad extrema y han puesto nuevamente en el ojo del huracán a la familia de Meghan Markle, que ya ha protagonizado numerosos titulares por sus conflictos internos.
La implicación de un miembro de la familia, el hermano de Meghan Markle, en la denuncia, subraya la complejidad y el dolor de la situación, intensificando el escrutinio público sobre Thomas Markle.
Su distanciamiento
En un comunicado emitido este viernes, Meghan Markle no solo manifestó su impacto emocional, sino que también arrojó luz sobre un aspecto hasta ahora poco conocido de su relación con su padre.
La duquesa de Sussex reveló que hace seis años, en 2018, poco después de su boda con el príncipe Enrique, tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía "acusaciones preocupantes e inquietantes" contra su padre.
Esta misiva fue remitida a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y de Personas Especialmente Protegidas, asegurándosele entonces que las denuncias estaban siendo investigadas.
Meghan Markle enfatizó que su decisión de cortar todo contacto con su padre desde su matrimonio en 2018 y de no permitirle tener relación con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, estuvo motivada por una única y poderosa razón: proteger a sus pequeños.
"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos", declaró la duquesa, buscando clarificar años de especulaciones y críticas sobre su relación familiar.
Su declaración no solo aborda la situación actual, sino que también busca recontextualizar su pasado, explicando que su aparente frialdad o distanciamiento no fue caprichoso, sino una medida de protección fundamental.
"Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", añadió, mostrando su empatía y preocupación por las víctimas de este tipo de delitos.