Sydney Sweeney brilla en publicidad homenaje a 'Home Alone'

Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en "Euphoria", ha capturado la atención del público al protagonizar un nuevo y sugerente comercial para su marca de lencería, Syrn.
En una creativa campaña navideña, Sydney Sweeney rinde un original homenaje a la clásica película "Mi pobre angelito", recreando algunas de sus escenas más memorables con un toque distintivo.
Este innovador enfoque publicitario busca conectar con la nostalgia de la temporada festiva, mientras presenta la nueva colección de la firma.
El comercial transporta a los espectadores directamente a la atmósfera del filme de 1990, con Sydney Sweeney emulando al joven Kevin McCallister.
Uno de los momentos más destacados es la recreación de la icónica escena del grito frente al espejo. En ella, la actriz, de 29 años, aparece en ropa interior, específicamente un top azul marino escotado bajo un cárdigan corto y el cabello suelto en ondas.
Se salpica el rostro con agua y luego se lleva las manos a las mejillas, lanzando un grito dramático que evoca directamente la imagen que identificó a la película durante décadas y que abre el largometraje.
La inspiración no termina ahí. En otros segmentos del anuncio, Sydney Sweeney sostiene a un pequeño perro blanco mientras un grupo de personas golpea la puerta, una clara alusión a la trama de los intrusos que acechan la casa de Kevin.
Más adelante, se la ve disfrutando de un sundae de helado con crema batida, un guiño al postre que el personaje infantil se prepara al encontrarse solo en casa. Estos detalles cuidadosamente elegidos buscan generar una conexión emocional con la audiencia a través de la cultura pop navideña.
La colección "Hibernation Nation"
La pieza publicitaria es el escaparate de "Hibernation Nation", la colección navideña de Syrn.
Esta línea de ropa interior y de estar en casa se caracteriza por combinar la comodidad con el estilo, ofreciendo una variedad de prendas que incluyen suéteres de punto trenzado, tops cortos, shorts, cárdigans y pantalones de descanso.
Incluso, la colección se extiende a prendas para mascotas, permitiendo una experiencia de "hibernación" completa para toda la familia.
Según lo detallado por Page Six, la estrategia de lanzamiento de esta campaña navideña se organiza en cuatro fases distintas.
La primera, denominada "Comfy", es la que integra las referencias a "Mi pobre angelito". A esta le seguirán otros tres lanzamientos bautizados como "Seductress", "Playful" y "Romantic", prometiendo una diversidad de estilos y conceptos para la temporada festiva. La marca busca ofrecer una propuesta variada que se adapte a diferentes gustos y momentos de la celebración.