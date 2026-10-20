Hunter Schafer de Euphoria se somete a cirugía genital

Hunter Schafer reveló haberse sometido a una cirugía de reafirmación genital el pasado diciembre, una experiencia que describió como "increíble y me encanta".
La estrella de 27 años compartió los detalles de este procedimiento en una entrevista exclusiva con la revista Elle, explicando que la decisión surgió de una profunda reflexión sobre cómo deseaba proyectar su identidad.
Hunter Schafer, conocida por su papel como Jules en la exitosa serie "Euphoria", explicó que esta intervención quirúrgica marcó un punto de inflexión en su camino personal.
Anteriormente, había intentado abrazar la faceta expansiva de su identidad de género manteniendo su cuerpo anterior, creyendo que había un valor intrínseco en esa experiencia.
Sin embargo, su perspectiva cambió cuando la visión que buscaba construir para sí misma dentro de la comunidad LGBTQ+ no se materializó de la manera esperada.
Según expertos de UChicago Medicine, el término "cirugía genital" engloba diversos procedimientos de reafirmación de género que se realizan en los genitales, con el objetivo de feminizar o masculinizar el cuerpo, alineándolo con la identidad de la persona.
El proceso de recuperación
La recuperación postoperatoria de Hunter Schafer se llevó a cabo a principios de este año en un amplio departamento que alquiló específicamente para restringir sus movimientos. Durante este periodo, la actriz siguió estrictas indicaciones médicas que la obligaban a permanecer acostada la mayor parte del tiempo.
"Creo que mi límite era de 150 pasos diarios, lo cual no es nada", comentó Schafer a Elle, destacando la rigurosidad del proceso. Amigos y familiares la acompañaron y visitaron, brindándole apoyo mientras cumplía con las pautas de sanación.
A lo largo de su carrera, Hunter Schafer ha sido una figura prominente en la defensa de los derechos de las personas transgénero.
Su interpretación de Jules, una adolescente transgénero, en "Euphoria" la catapultó a la fama y le dio una plataforma para abogar por su comunidad. Ya en 2016, cuando tenía 18 años y cursaba la preparatoria, participó activamente en una protesta contra la polémica "ley de baños" de Carolina del Norte durante una sesión especial de la Asamblea General estatal, según reportó WUNC.
En aquella ocasión, Schafer sostuvo un cartel que proclamaba la existencia, validez y el derecho a los derechos humanos básicos de las juventudes trans.