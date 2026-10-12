Guatemala expresa apoyo al Papa ante próxima cirugía

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó públicamente sus deseos de una pronta recuperación al Papa León XIV, debido a su hospitalización, que tendrá lugar mañana, por la operación a la que debe someterse para la extirpación de un nódulo en el pulmón.
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, el mandatario manifestó su solidaridad con el pontífice y su esperanza de que pronto pueda retomar sus actividades al servicio de la humanidad, la paz, la justicia y la fraternidad en el mundo.
"Envío mis deseos de una pronta y plena recuperación al Santo Padre. Le acompañamos con cercanía y solidaridad en estos momentos", expresó.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se unió a la publicación del gobernante y también, por medio de una publicación en redes sociales, expresó su más profundo sentimiento de solidaridad y afecto al Sumo Pontífice.
León XIV cancela todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por su hospitalización
El Papa ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a su hospitalización. En un comunicado difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede, la Prefectura de la Casa Pontificia notificó este lunes la cancelación de estas reuniones que forman parte de la agenda de trabajo diaria de León XIV.
El papa estadounidense-peruano anunció públicamente el pasado domingo tras el rezo del Ángelus que debe someterse a una operación para extraer un nódulo detectado en un pulmón que, según precisó, está en fase muy temprana y bien localizado.
La detección del nódulo se produjo durante una revisión médica rutinaria, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.
Las mismas fuentes indicaron que el papa será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma mañana martes a mediodía.
En la mañana de hoy lunes, el pontífice, de 71 años, ha cumplido su agenda de trabajo con normalidad y se ha reunido con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.