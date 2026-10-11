Papa León XIV será sometido a cirugía

La salud del papa León XIV genera preocupación entre los fieles católicos, luego de que el pontífice anunciara este domingo 11 de octubre que será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.
El anuncio fue realizado ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde el líder de la Iglesia católica explicó que la lesión fue detectada durante recientes revisiones médicas.
Según lo informado, el nódulo se encuentra en una fase inicial y está bien localizado. Sin embargo, los médicos recomendaron una intervención quirúrgica para retirarlo, decisión que el pontífice aseguró haber tomado siguiendo las indicaciones de los especialistas que lo atienden.
¿Cuánto tiempo permanecerá hospitalizado?
De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, la operación está prevista para los próximos días. Tras el procedimiento, se estima que León XIV permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, bajo supervisión médica.
Aunque no se han anunciado oficialmente cambios en sus compromisos, se prevé que el papa necesite varias semanas para completar su recuperación.
Hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado que el nódulo sea canceroso ni ha divulgado un diagnóstico definitivo sobre la naturaleza de la lesión. Por ello, se espera que los resultados de las evaluaciones médicas permitan conocer más detalles sobre su condición.
La noticia ha despertado muestras de preocupación entre los fieles, quienes permanecen atentos a la evolución del estado de salud del pontífice.
León XIV agradeció el acompañamiento espiritual y pidió a los presentes que lo mantengan en sus oraciones durante este proceso médico.
Por ahora, la Santa Sede no ha proporcionado información adicional sobre posibles complicaciones ni sobre la fecha exacta en que el papa retomará sus actividades habituales.