 Tim Curry: Recordando al icónico Pennywise y su legado
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Muere Tim Curry: el inolvidable Pennywise de It y actor de Mi Pobre Angelito

El actor británico, célebre por encarnar al aterrador payaso Pennywise, falleció la noche del martes a los 80 años.

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El aclamado actor británico Tim Curry, conocido por sus icónicos papeles como el payaso Pennywise en la miniserie "It" de 1990 y el Dr. Frank-N-Furter en "The Rocky Horror Picture Show", falleció la noche del martes a los 80 años.

Su muerte, de causas naturales según las autoridades, se produce tras una década de lucha con las secuelas de un derrame cerebral sufrido en 2012, que deterioró significativamente su salud.

Tim Curry sufrió un derrame cerebral en 2012 que requirió una cirugía y lo dejó con graves limitaciones físicas.

En 2025, durante la presentación de sus memorias tituladas "Vagabond", el actor compartió en una entrevista con Turner Classic Movies que aún no podía caminar, una revelación que conmovió a sus seguidores.

Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra. Estudió arte dramático en la Universidad de Birmingham y se graduó con honores antes de dar el salto al teatro profesional en Londres.

Una carrera icónica 

La carrera de Tim Curry despegó con su inolvidable interpretación del Dr. Frank-N-Furter en la producción original de "The Rocky Horror Show" en el West End, un papel que Richard O’Brien escribió específicamente para él.

La adaptación cinematográfica de 1975, "The Rocky Horror Picture Show", inicialmente ignorada, se transformó en un fenómeno cultural de culto, proyectándose en funciones de medianoche y recaudando cientos de millones a lo largo de los años.

El actor confesó en 1975 su reticencia inicial, temiendo que el personaje fuera "una imagen difícil de sacudir".

Sin embargo, con el tiempo, reconoció el profundo impacto del filme en su audiencia, describiéndolo como "una oportunidad para que la gente pruebe distintos roles, quizás para ayudarlos a descubrir su propia sexualidad", y valorando las cartas de agradecimiento de fans que le decían: "Gracias por ayudarme a descubrir quién era".

Otro de sus roles más emblemáticos llegó en 1990, cuando Tim Curry encarnó al terrorífico payaso Pennywise en la adaptación televisiva de dos partes de "It", basada en la novela de Stephen King.

Esta miniserie de ABC fue vista por más de 37 millones de hogares, consolidando su reputación como un maestro de la interpretación.

Además de estos papeles definitorios, Tim Curry dejó su huella en el cine familiar con su actuación en "Mi pobre angelito 2" (Home Alone 2), donde interpretó al conserje del hotel, así como en títulos como "Muppet Treasure Island" y "Scary Movie 2".

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