 Fallece Brenda Fricker, la señora de las palomas en 'Mi Pobre Angelito'

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Farándula

Muere Brenda Fricker, la actriz que interpretó a la señora de las palomas en “Mi pobre angelito”

La actriz irlandesa ganadora del Oscar perdió la vida a los 81 años tras luchar contra una enfermedad, según ha confirmado su agente.

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Brenda Fricker, Instagram
Brenda Fricker / FOTO: Instagram
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Brenda Fricker, ganadora de un Oscar por su papel en la película de 1989 "My Left Foot" y que tuvo papeles muy queridos en "Mi pobre angelito 2" y la serie de televisión "Casualty", ha fallecido a los 81 años.

En un comunicado, su agente, Phil Belfield, dijo: "Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella".

Añadió: "Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo".

Nacida en Dublín, Brenda Fricker comenzó su carrera como actriz con papeles en televisión y teatro, antes de aparecer en la telenovela Coronation Street en 1977 y en Licking Hitler, una obra de teatro contemporánea escrita por David Hare, en 1978.

Formó parte del reparto del primer episodio de la longeva serie dramática médica de la BBC, Casualty, en 1986, permaneciendo como una figura habitual hasta 1990 y regresando con regularidad en los años posteriores.

Entre sus otros créditos cinematográficos se incluyen *So I Married An Axe Murderer* (1993), *Angels In The Outfield* (1994), *A Time To Kill* (1996) y *Veronica Guerin* (2003).

Su carrera

Hizo historia en 1990 al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio de la Academia, superando a estrellas de Hollywood como Julia Roberts y Angelica Huston.

Foto embed
Brenda Fricker - Instagram

La película "Mi pie izquierdo" narra la historia real de Christy Brown, un irlandés interpretado por Day-Lewis, que nació con parálisis cerebral y solo podía controlar su pie izquierdo. El actor también ganó un Óscar por su papel protagónico.

Otro papel memorable llegó dos años después, cuando Fricker fue elegida para interpretar a la mujer sin hogar que se hace amiga de Kevin, el personaje de Macaulay Culkin, en Solo en casa 2.

Brenda Fricker afirmó que habría tenido una mejor carrera si no hubiera sido por su éxito en los Oscar.

"Lo que ocurrió fue la vieja maldición de los Óscar, como la llaman", declaró al Times en 2024 .

Según ella, ese galardón provocó que la encasillaran y la pasaran por alto para muchos papeles, incluso en el teatro.

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