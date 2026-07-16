 Crimen contra oftalmólogo: Padres rinden testimonio durante juicio

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Crimen contra oftalmólogo: Padres rinden testimonio durante juicio

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Padres de Miguel Ángel Campos Hoffens participaron en la audiencia a través de videoconferencia., Foto Omar Solís
Padres de Miguel Ángel Campos Hoffens participaron en la audiencia a través de videoconferencia. / FOTO: Foto Omar Solís
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Los padres del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens, asesinado el 17 de abril de 2024, declararon a través de videoconferencia, en el Tribunal Quinto, a cargo del juez César García, dónde se lleva a cabo la continuación de juicio por el asesinato del profesional. 

Ángel Guillermo Pérez Iguardia, quien es señalado por el Ministerio Público de estar involucrado en el asesinato de Campos Hoffens, de 32 años, escuchó en la sala de audiencias la declaración de los padres de la víctima.

"La razón por la cual estoy aquí, es para que que se pueda hacer justicia, para mí ha sido un proceso bastante largo y doloroso porque era mi único hijo", manifestó la madre, quien declaró con el rostro cubierto. 

"Estas personas no investigaron primero, solo lo hicieron sin saber, hicieron un daño muy grande, era mi único hijo, no voy a tener descendencia no voy a tener nietos. Él estudió y esforzó mucho por ser un buen profesional. Me quitaron parte de mi vida, era un hijo muy responsable muy amoroso, manifestó la progenitora. 

La mujer concluyó expresando su bendición al involucrado en el crimen de su hijo, "Lo bendigo y va necesitar mucha misericordia De Dios". 

Por su parte el progenitor reconoció a los individuos que le dispararon contra su hijo, quienes se movilizaban en una motocicleta y un vehículo.

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Ángel Guillermo Pérez Iguardia, acusado de estar involucrado en el asesinato. - Foto Omar Solís

La víctima y su progenitor iban a desayunar cada uno en su vehículo cuando ocurrió el ataque en la avenida 15 y calle 11 de la zona 13, a inmediaciones de la avenida Las Américas, de Ciudad de Guatemala.  

Tras concluir la declaración de los progenitores en calidad de testigos, el juez César García, programó la continuación de recepción de pruebas será el próximo 30 de julio, a las 09:00 hora. 

VIDEO. Cámara capta asesinato de médico en zona 13

El medico fue asesinado en la zona 13 de la capital, cuando conducía su vehículo la mañana de este miércoles.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

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