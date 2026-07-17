Sismo del 17 de julio 2026 en Guatemala: Datos clave

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que a las 08:48 horas de este viernes, 17 de julio, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Las autoridades realizan el monitoreo correspondiente.
De forma preliminar, se conoció que el temblor fue sensible en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Retalhuleu, entre otros, principalmente en el occidente del país.
De acuerdo con el reporte emitido por el ente científico, el evento tuvo magnitud 5.6, con región epicentral en el departamento de Quetzaltenango, entre las costas de Guatemala y México.
Varios edificios ubicados en la Ciudad de Guatemala y áreas aledañas fueron evacuados como medida de prevención.
Áreas con mayor impacto
Diego Castro, coordinador de la Sección de Sismología del Insivumeh, dio a conocer que se tienen reportes tomados de la información recabada en todas las estaciones del país y estos revelaron que en al menos siete municipios se tuvo una intensidad de cuatro o más, lo que podría generar movimiento fuerte a moderado.
En ese sentido, señaló que las localidades donde se habría tenido mayor sensibilidad de este temblor son:
San Marcos:
- Ocós
- Ayutla
- Pajapita
Quetzaltenango:
- Génova
- Coatepeque
- Flores Costa Cuca
Retalhuleu:
- Champerico.
En este último municipio se alcanzó incluso una intensidad de seis (fuerte), lo cual, según el experto, puede generar alarma en la población y tener ciertas incidencias en estructuras.
Recomendaciones por sismo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.