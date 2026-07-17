Desprendimiento de contenedor obstruye carriles en Amatitlán

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó sobre el desprendimiento de un contenedor en el kilómetro 32 de la ruta CA-9 Sur, jurisdicción de Amatitlán, Guatemala.
De acuerdo con el reporte oficial, el incidente únicamente dejó daños materiales; sin embargo, ambos carriles con dirección al sur permanecen obstruidos debido al contenedor sobre la vía.
Para mantener la circulación vehicular, las autoridades habilitaron un carril reversible mientras se realizan las labores para retirar el contenedor y restablecer el paso con normalidad.