Hombre muere en ataque armado en Coatepeque, Quetzaltenango

Un hombre falleció durante un ataque armado en el Barrio El Rosario, zona 2 del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.
De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, elementos de la estación de Coatepeque fueron alertados sobre un incidente armado y, al llegar al lugar, localizaron a una persona de sexo masculino con múltiples heridas de arma de fuego.
Tras evaluarla, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP).