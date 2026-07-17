Villa Nueva: Accidente y tráiler averiado bloquean tránsito

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, dieron a conocer que este viernes 17 de julio se han registrado accidentes y diferentes emergencias que han tenido impacto en la movilidad vehicular en la localidad.
Entre los incidentes, se reportó una fuerte colisión frente a la colonia Loma Real, zona 12, en la ruta que comunica de Villa Hermosa a Ciudad Real. En el hecho estuvieron involucrados los conductores de dos vehículos.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que temporalmente tuvieron que ser suspendidos los reversibles en ese tramo debido a que los carriles estaban obstruidos por los automóviles accidentados que, según las imágenes difundidas por la institución, quedaron con múltiples daños.
"En este sector colisionaron los dos vehículos, pero, afortunadamente, el hecho solo dejó daños materiales. Se coordinaron las acciones para que los obstáculos fueran retirados del lugar y ya se encuentran fuera de la vía", explicó el funcionario.
Por aparte informó que se retomó la circulación en los reversibles del sector de Ciudad Real, con rumbo a la avenida Petapa, donde se reporta alta carga vehicular hasta los alrededores del bulevar El Frutal.
Tráileres y bus averiados
Quevedo dio a conocer que dos tráileres con desperfectos mecánicos obstaculizaban parcialmente el paso en la subida de Villa Lobos, por lo cual la PMT mantuvo presencia en ambos puntos para regular la circulación y gestionar el retiro de los obstáculos.
Las labores implementadas permitieron remolcar las unidades de transporte pesado y su traslado generó complicaciones para circular por el sector, principalmente en el carril izquierdo.
"Los vehículos están llegando al bulevar de Cenma, donde serán colocados en las orillas para no impactar en la circulación del tránsito ", detalló.
Finalmente, mencionó que se tiene una situación similar en la zona 5 de Villa Nueva, pues un bus con desperfectos mecánicos está siendo retirado para que no complique más la movilidad vial.