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Reo es notificado de orden de captura con fines de extradición

El extraditable número 30 por delitos de narcotráfico se encontraba recluido en la cárcel El Boquerón de Cuilapa, Santa Rosa.

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Alejandro Juncos Vásquez, Foto PNC
Alejandro Juncos Vásquez / FOTO: Foto PNC
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En el interior de la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, un reo fue notificado de una orden de captura con fines de extradición a los Estados Unidos, por narcotráfico, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, de la PNC notificaron al reo Alejandro Juncos Vásquez, de 27 años, de una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por el delito de conspiración para importar cocaína.

Extraditados a EE.UU. 

Las autoridades de Guatemala cumplieron este jueves, 16 de julio, el proceso para la extradición de dos ciudadanos guatemaltecos que eran requeridos por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con abusos.

Los sindicados son: Inmer Misael Barrios Osorio, requerido por el delito de agresión sexual; y Alejandro de Jesús Hernández Godínez, por violación de un menor de edad.

De acuerdo con la información compartida por el Sistema Penitenciario, el personal de la Fuerza Élite efectuó el traslado de los privados de libertad al Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 capitalina, para ser entregados a las autoridades norteamericanas.

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