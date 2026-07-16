Dos guatemaltecos son extraditados a Estados Unidos

La Fuerza Élite del Sistema Penitenciario efectuó el traslado de dos privados de libertad al Aeropuerto Internacional La Aurora para ser entregados a las autoridades de Estados Unidos. Son señalados de agresión sexual y violación de un menor de edad.
Ambos son requeridos en extradición y fueron identificados como:
- Inmer Misael Barrios Osorio, requerido por el delito de agresión sexual.
- Alejandro de Jesús Hernández Godínez, requerido por el delito de violación de un menor de edad.
El Sistema Penitenciario informó que agentes de la Fuerza Élite los ingresó al Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fueron entregados a las autoridades para dar cumplimiento a su proceso de extradición hacia Estados Unidos.