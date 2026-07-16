 Dos guatemaltecos son extraditados a Estados Unidos

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Dos guatemaltecos son extraditados a Estados Unidos

Los individuos estarían implicados en la agresión sexual y violación de un menor.

Compartir:
., Sistema Penitenciario
. / FOTO: Sistema Penitenciario
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Fuerza Élite del Sistema Penitenciario efectuó el traslado de dos privados de libertad al Aeropuerto Internacional La Aurora para ser entregados a las autoridades de Estados Unidos. Son señalados de agresión sexual y violación de un menor de edad.

Ambos son requeridos en extradición y fueron identificados como:

  • Inmer Misael Barrios Osorio, requerido por el delito de agresión sexual.
  • Alejandro de Jesús Hernández Godínez, requerido por el delito de violación de un menor de edad.

El Sistema Penitenciario informó que agentes de la Fuerza Élite los ingresó al Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fueron entregados a las autoridades para dar cumplimiento a su proceso de extradición hacia Estados Unidos.

En Portada

Presentan el mausoleo que resguardará los restos del Nobel Miguel Ángel Asturiast
Nacionales

Presentan el mausoleo que resguardará los restos del Nobel Miguel Ángel Asturias

07:21 PM, Jul 15
Nicaragua captura a guatemalteco con 750 kilos de cocaínat
Nacionales

Nicaragua captura a guatemalteco con 750 kilos de cocaína

09:51 PM, Jul 15
Mineduc investiga maltrato en centro educativot
Nacionales

Mineduc investiga maltrato en centro educativo

09:26 PM, Jul 15
Colegio de Economistas elegirá a sus delegados para la postuladora de Contralort
Nacionales

Colegio de Economistas elegirá a sus delegados para la postuladora de Contralor

04:45 PM, Jul 15
Papa León XIV acepta renuncia de obispo peruano acusado de abusost
Internacionales

Papa León XIV acepta renuncia de obispo peruano acusado de abusos

09:13 AM, Jul 15

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolArgentinaGuatemalaEstados UnidosMessiFIFAInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar