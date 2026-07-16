 Financiación británica en movilidad para Guatemala

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Nacionales

La financiación británica a planes de movilidad en Guatemala supera los 6.000 millones de dólares

El MetroRiel es uno de los trece proyectos de infraestructura priorizados por el Gobierno que preside Bernardo Arévalo.

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de julio, en la que se captó al canciller de Guatemala, Carlos Martínez ((c-i), y a la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa Whitfield (c-d), durante la firma una carta de entendimiento entre , EFE/Mariano Macz
Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de julio, en la que se captó al canciller de Guatemala, Carlos Martínez ((c-i), y a la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa Whitfield (c-d), durante la firma una carta de entendimiento entre / FOTO: EFE/Mariano Macz
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El Reino Unido dispondrá de hasta 5.000 millones de libras esterlinas (6.750 millones de dólares) para financiar proyectos de infraestructura en Guatemala, con prioridad en el sistema de transporte masivo MetroRiel, según un convenio bilateral divulgado este jueves.

El documento, facilitado a EFE por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, detalla las condiciones técnicas del acuerdo de asociación que fue suscrito el pasado 9 de julio entre los Gobiernos guatemalteco y británico, y que tendrá una vigencia de cinco años.

Este financiamiento potencial está destinado al proyecto MetroRiel y a un sistema de transporte masivo más amplio para el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala.

El MetroRiel es uno de los trece proyectos de infraestructura priorizados por el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León para modernizar la conectividad en la región metropolitana, que abarca a la capital y a sectores de varios municipios aledaños.

Esta zona urbana concentra a más de cinco millones de personas y sufre un colapso vial en un territorio donde no se ejecutan obras ferroviarias de gran envergadura desde hace más de medio siglo.

Según el acuerdo, la asistencia financiera se canalizará mediante la agencia de crédito a la exportación británica UK Export Finance (UKEF).

El texto oficial estipula que este apoyo financiero estará condicionado a que la exposición total al riesgo crediticio de la UKEF en el país centroamericano no exceda los 5.000 millones de libras esterlinas y cumpla con los procesos de debida diligencia de la entidad.

Guatemala y Reino Unido firman Memorando de Entendimiento para el desarrollo del Metroriel

El MetroRiel es parte de los 13 proyectos de infraestructura y movilidad priorizados por el presidente Bernardo Arévalo.

Más acerca del acuerdo suscrito

El acuerdo busca establecer un marco de cooperación con el consorcio Infrastructure Exports: UK (IE:UK) para estructurar la planificación de las obras ferroviarias.

"Nuestra experiencia nos ha enseñado que las grandes obras no dependen únicamente de la ingeniería; también requieren instituciones sólidas, planificación estratégica y buena gobernanza", afirmó la embajadora británica en Guatemala, Juliana Correa Whitfield, durante el acto de firma, el pasado 9 de julio.

"La firma de este acuerdo es un paso inicial en un camino largo que nos permitirá contar con el respaldo técnico necesario para asegurar el éxito de este proyecto y tomar decisiones con transparencia", enfatizó durante esa misma ceremonia el presidente Arévalo de León, quien asistió como testigo de honor.

A pesar del volumen de los fondos, las partes especificaron que el memorando constituye una asociación estratégica que "no genera derechos u obligaciones legales para los Participantes ni para terceros en virtud del derecho interno o internacional".

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto

Las autoridades de Guatemala y el Reino Unido firman un acuerdo para impulsar el Metro Riel, un proyecto que promete transformar la movilidad urbana y mejorar la conectividad en la capital guatemalteca.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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