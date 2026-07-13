 Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto

Las autoridades de Guatemala y el Reino Unido firman un acuerdo para impulsar el Metro Riel, un proyecto que promete transformar la movilidad urbana y mejorar la conectividad en la capital guatemalteca.

Compartir:
Metro Riel,
Metro Riel / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala avanza hacia la transformación del transporte público, por lo cual recientemente se llevó a cabo la firma de un Memorándum de Entendimiento con Reino Unido, el cual impulsa la cooperación para concretar el proyecto Metro Riel. Las autoridades de ambos países acordaron fortalecer lazos y unir esfuerzos para modernizar la movilidad urbana en la Ciudad de Guatemala, destacando la relevancia de este sistema ferroviario como una solución para la creciente demanda de conectividad y tránsito eficiente.

Durante el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, la gerente general de Ferrovías, Irene Flores, explicó en qué consiste este proyecto. El Metro Riel busca implementar un tren ligero que recorrerá el eje norte-sur de la capital guatemalteca, conectando las estaciones clave Centro Norte y Centro Sur. Flores recordó que la idea se planteó hace más de dos décadas y su desarrollo técnico inició aproximadamente hace 10 o 12 años, pero reconoce que es esencial revisar los antiguos diseños para adaptarlos a las nuevas necesidades de movilidad.

El plan original considera unas veinte estaciones y un trayecto que tomaría alrededor de 40 a 41 minutos, utilizando la histórica vía férrea que atraviesa la ciudad. Sin embargo, Flores aclaró que la dinámica poblacional y los flujos de tránsito han cambiado en la última década, por lo que el primer paso tras el acuerdo bilateral será actualizar los estudios y decidir qué segmentos del diseño original seguirán vigentes.

Análisis y revisión del proyecto Metro Riel

Uno de los grandes retos identificados es determinar si la infraestructura existente puede ampliarse o adaptarse para atender áreas de mayor crecimiento demográfico. El acuerdo con el Reino Unido, país con más de dos siglos de experiencia en trenes de carga y pasajeros, busca precisamente aprovechar esa pericia para encontrar soluciones innovadoras que puedan llevar el servicio a más zonas. Según Flores, la revisión actual podría permitir la extensión del sistema más allá del recorrido inicial, integrando nuevos sectores estratégicos.

La gerente general enfatizó que el trayecto contemplará viajes de ida y vuelta, asegurando una movilidad completa a lo largo de la línea. También comentó que los estándares internacionales indican que este tipo de proyectos requieren una fase de planificación extensa, ya que deben definirse rutas, servicios, modelos de operación y mecanismos de financiamiento, además de garantizar la integración con otros sistemas de transporte y con los centros urbanos.

Guatemala parte con ventaja al contar con estudios previos y datos acumulados sobre la viabilidad del Metro Riel, lo cual agilizará el proceso de planificación inicial. El acuerdo con el Reino Unido permitirá identificar rápidamente las brechas operativas y técnicas, diseñando una hoja de ruta que guíe la construcción y puesta en marcha del proyecto.

Inversión, financiamiento y operación

En relación a la inversión, el financiamiento inicial estimado asciende a 930 millones de dólares y correspondería que fuera cubierto por el gobierno guatemalteco. Flores explicó que, como ocurre en muchos proyectos de transporte ferroviario de alto costo, la construcción recaerá en el sector público debido a los riesgos y la complejidad de la obra.

Sin embargo, en un futuro, no se descarta la participación privada en la operación del sistema, mediante modelos como alianzas público-privadas o diferentes formas de gestión contractual.

Por el momento, la tarifa para los usuarios del Metro Riel aún no se ha definido, ya que dependerá de los análisis de demanda, estructura de costos y proyecciones de utilización futura. La funcionaria señaló que el objetivo es establecer un precio accesible, con opciones de subsidio si fuera necesario, para asegurar que el servicio sea atractivo y viable para la población.

El desarrollo del Metro Riel marca un hito en la evolución del transporte público guatemalteco, configurando un sistema que, tras la revisión y actualización de sus parámetros, podría satisfacer las necesidades de conectividad actuales y futuras, según el análisis conjunto de expertos locales y del Reino Unido.

* Escuche aquí la entrevista con la gerente de Ferrovías:

En Portada

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyectot
Nacionales

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto

10:52 AM, Jul 13
Suspenden clases en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, por inundacionest
Nacionales

Suspenden clases en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, por inundaciones

08:28 AM, Jul 13
Localizan el cuerpo de una mujer en Villa Nuevat
Nacionales

Localizan el cuerpo de una mujer en Villa Nueva

07:34 AM, Jul 13
Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenangot
Nacionales

Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenango

09:23 AM, Jul 13
Muere Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 añost
Farándula

Muere Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park", a los 78 años

07:22 AM, Jul 13

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaFIFAMessiMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar