Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto

Guatemala avanza hacia la transformación del transporte público, por lo cual recientemente se llevó a cabo la firma de un Memorándum de Entendimiento con Reino Unido, el cual impulsa la cooperación para concretar el proyecto Metro Riel. Las autoridades de ambos países acordaron fortalecer lazos y unir esfuerzos para modernizar la movilidad urbana en la Ciudad de Guatemala, destacando la relevancia de este sistema ferroviario como una solución para la creciente demanda de conectividad y tránsito eficiente.
Durante el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, la gerente general de Ferrovías, Irene Flores, explicó en qué consiste este proyecto. El Metro Riel busca implementar un tren ligero que recorrerá el eje norte-sur de la capital guatemalteca, conectando las estaciones clave Centro Norte y Centro Sur. Flores recordó que la idea se planteó hace más de dos décadas y su desarrollo técnico inició aproximadamente hace 10 o 12 años, pero reconoce que es esencial revisar los antiguos diseños para adaptarlos a las nuevas necesidades de movilidad.
El plan original considera unas veinte estaciones y un trayecto que tomaría alrededor de 40 a 41 minutos, utilizando la histórica vía férrea que atraviesa la ciudad. Sin embargo, Flores aclaró que la dinámica poblacional y los flujos de tránsito han cambiado en la última década, por lo que el primer paso tras el acuerdo bilateral será actualizar los estudios y decidir qué segmentos del diseño original seguirán vigentes.
Análisis y revisión del proyecto Metro Riel
Uno de los grandes retos identificados es determinar si la infraestructura existente puede ampliarse o adaptarse para atender áreas de mayor crecimiento demográfico. El acuerdo con el Reino Unido, país con más de dos siglos de experiencia en trenes de carga y pasajeros, busca precisamente aprovechar esa pericia para encontrar soluciones innovadoras que puedan llevar el servicio a más zonas. Según Flores, la revisión actual podría permitir la extensión del sistema más allá del recorrido inicial, integrando nuevos sectores estratégicos.
La gerente general enfatizó que el trayecto contemplará viajes de ida y vuelta, asegurando una movilidad completa a lo largo de la línea. También comentó que los estándares internacionales indican que este tipo de proyectos requieren una fase de planificación extensa, ya que deben definirse rutas, servicios, modelos de operación y mecanismos de financiamiento, además de garantizar la integración con otros sistemas de transporte y con los centros urbanos.
Guatemala parte con ventaja al contar con estudios previos y datos acumulados sobre la viabilidad del Metro Riel, lo cual agilizará el proceso de planificación inicial. El acuerdo con el Reino Unido permitirá identificar rápidamente las brechas operativas y técnicas, diseñando una hoja de ruta que guíe la construcción y puesta en marcha del proyecto.
Inversión, financiamiento y operación
En relación a la inversión, el financiamiento inicial estimado asciende a 930 millones de dólares y correspondería que fuera cubierto por el gobierno guatemalteco. Flores explicó que, como ocurre en muchos proyectos de transporte ferroviario de alto costo, la construcción recaerá en el sector público debido a los riesgos y la complejidad de la obra.
Sin embargo, en un futuro, no se descarta la participación privada en la operación del sistema, mediante modelos como alianzas público-privadas o diferentes formas de gestión contractual.
Por el momento, la tarifa para los usuarios del Metro Riel aún no se ha definido, ya que dependerá de los análisis de demanda, estructura de costos y proyecciones de utilización futura. La funcionaria señaló que el objetivo es establecer un precio accesible, con opciones de subsidio si fuera necesario, para asegurar que el servicio sea atractivo y viable para la población.
El desarrollo del Metro Riel marca un hito en la evolución del transporte público guatemalteco, configurando un sistema que, tras la revisión y actualización de sus parámetros, podría satisfacer las necesidades de conectividad actuales y futuras, según el análisis conjunto de expertos locales y del Reino Unido.