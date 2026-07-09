 Guatemala y Reino Unido firman Memorando de Entendimiento para el desarrollo del Metroriel

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Guatemala y Reino Unido firman Memorando de Entendimiento para el desarrollo del Metroriel

El MetroRiel es parte de los 13 proyectos de infraestructura y movilidad priorizados por el presidente Bernardo Arévalo.

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Este acuerdo pone en marcha la etapa de planificación. , Foto SCSP
Este acuerdo pone en marcha la etapa de planificación. / FOTO: Foto SCSP
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Los Gobiernos de Guatemala y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte firmaron este jueves 9 de julio un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para iniciar una cooperación técnica orientada al desarrollo del MetroRiel Metropolitano, un paso clave para avanzar hacia una solución de movilidad moderna, eficiente y sostenible para el área metropolitana del departamento de Guatemala.

El Memorando establece un marco de cooperación que tiene como objetivo generar una hoja de ruta para la implementación del proyecto, desde su planificación hasta la preparación de las condiciones necesarias para su futura implementación.

Durante la primera fase, el apoyo técnico y asesoría del Reino Unido permitirá identificar los mecanismos más adecuados que permitan avanzar con el MetroRiel y poder dar respuesta a las necesidades de movilidad del país.

El MetroRiel es parte de los 13 proyectos de infraestructura y movilidad priorizados por el presidente Bernardo Arévalo para mejorar la calidad de vida de las más de cinco millones de personas que concentra Ciudad de Guatemala y los municipios aledaños, indicó el Gobierno.

"La firma de este acuerdo es un paso inicial en un camino largo. Nos permitirá contar con el respaldo técnico necesario para asegurar el éxito de este proyecto. Y nos permitirá tomar decisiones con transparencia y sin corrupción. Nos alegra contar con la colaboración del gobierno del Reino Unido, a través de su Departamento de Negocios y Comercio", manifestó el presidente, Bernardo Arévalo.

El mandatario agregó que el MetroRiel no es una idea que nació en este gobierno, "Estuvo en determinados momentos sustentada por distintos estudios, pero ha sido frenada en el pasado por la incapacidad o por la falta de voluntad para pensar estratégicamente en términos nacionales", indicó Arévalo. 

La cooperación entre ambos gobiernos permitirá aprovechar la amplia experiencia del Reino Unido en la estructuración y ejecución de proyectos complejos de infraestructura, promoviendo el intercambio de conocimientos, la adopción de mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones guatemaltecas responsables del proyecto.

"Guatemala tiene una ambiciosa visión para modernizar su infraestructura y mejorar la conectividad de millones de personas. Nos enorgullece acompañar ese esfuerzo compartiendo la experiencia que el Reino Unido ha desarrollado en la entrega de proyectos complejos alrededor del mundo y especialmente en la región, promoviendo altos estándares de calidad, transparencia y eficiencia", indicó Juliana Correa, embajadora de Su Majestad Británica en Guatemala.

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La acción fue planteada por el diputado José Chic, quien también pidió que la elección de presidente de la postuladora sea pública.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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