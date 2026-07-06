 Arévalo confirma que Guatemala y Reino Unido firmarán memorándum sobre proyecto Metroriel

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Arévalo confirma que Guatemala y Reino Unido firmarán memorándum sobre proyecto Metroriel

El Presidente Bernardo Arévalo, indicó que el Reino Unido tiene experiencia, no solo en sus propios sistemas ferroviarios, sino que también en proyectos internacionales.

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El proyecto de Metrorriel busca, en su primera fase, cubrir un trayecto de 9.2 kilómetros,, Foto Archivo
El proyecto de Metrorriel busca, en su primera fase, cubrir un trayecto de 9.2 kilómetros, / FOTO: Foto Archivo
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El Presidente, Bernardo Arévalo, confirmó este lunes 6 de julio, que busca impulsar MetroRiel mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. 

El mandatario explicó que el proyecto requiere un socio con experiencia mundial, debido a su complejidad técnica y financiera. El presidente añadió que el Gobierno británico ha manifestado interés en convertirse en socio del Gobierno de Guatemala para desarrollar el MetroRiel.

"La dimensión técnica de un compromiso de esta naturaleza requiere contar con un socio que tenga la experiencia de nivel mundial, a quien podamos confiar los recursos del Estado, para acometer una obra de esas dimensiones"; indicó

Arévalo agregó que el Reino Unido tiene experiencia, no solo en sus propios sistemas ferroviarios, sino que también en proyectos internacionales, y citó como ejemplo el Metro de Lima, en Perú.

Explicó que trabajan en un esquema de acuerdo Gobierno a Gobierno, el cual permitiría una contratación más transparente de la asistencia técnica.  Concluyó en que la firma del memorándum pondrá en marcha, formalmente, un trabajo conjunto que ya lleva varios meses en desarrollo.


El proyecto contempla un trayecto aproximado de 9.2 kilómetros, desde la 53 calle de la Calzada Atanasio Tzul hacia la Estación Central de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) ubicada en la 10ª. avenida de la zona 1.

Este proyecto beneficiará a cientos de miles de personas diariamente, mejorando de manera directa y eficiente el acceso sur al principal centro urbano del país. 

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La disposición establece que la prohibición aplicará a mercancías provenientes del extranjero, independientemente de su país de origen.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

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