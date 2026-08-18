 José Mourinho habla sobre su regreso al Real Madrid
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Mourinho habla sobre su regreso al Real Madrid: “Es volver a casa”

Un mes después del inicio de la pretemporada, José Mourinho fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid y firmó su contrato en un acto privado celebrado en el club.

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José Mourinho fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid - Real Madrid C.F.
José Mourinho fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid / FOTO: Real Madrid C.F.
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José Mourinho vivió un regreso cargado de emoción al Real Madrid. Durante el acto privado de presentación como nuevo entrenador del conjunto blanco, el técnico portugués aseguró que esta segunda etapa al frente del club tiene para él un significado especial, incluso superior al de su llegada en 2010. "Emocionalmente, es más bonito que la primera vez", afirmó Mourinho, quien dirigirá al equipo durante las próximas tres temporadas.

En la ceremonia, celebrada a puerta cerrada en la sala de juntas del club, Mourinho escenificó junto al presidente Florentino Pérez la firma de su nuevo contrato. También estuvo presente el presidente de honor, José Martínez ‘Pirri’. El entrenador portugués destacó la dimensión profesional que representa el Real Madrid, pero puso especial énfasis en el vínculo afectivo que mantiene con la institución. "El Real Madrid, desde el punto de vista profesional, es el top de la carrera de un entrenador y seguramente para cualquier jugador también", señaló.

Mourinho se traza nuevos objetivos con el Real Madrid

Mourinho explicó que su regreso supone algo diferente a lo vivido durante su primera etapa. "Después, tiene el lado obviamente emocional, afectivo y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que vine porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo. Más bonito ahora", expresó.

El portugués también recordó que, desde su salida en 2013, nunca perdió su conexión con el club. "Ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid y esto es una máxima que todos dentro de Valdebebas la seguimos, la sentimos", agregó.

Como parte de la bienvenida, Mourinho recibió una réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta personalizada con su nombre. El Real Madrid optó esta vez por una presentación privada, sin aficionados ni rueda de prensa, y difundió imágenes del acto y de la pretemporada del equipo a través de Real Madrid Televisión.

El nuevo proyecto también cuenta con importantes incorporaciones, entre ellas Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Carlos Espí, Ibrahima Konaté y Yan Diomande, este último convertido en el fichaje más caro de la historia del club. Con este renovado plantel y el regreso de Mourinho, el conjunto merengue abre una nueva etapa marcada por la ambición deportiva y por el reencuentro emocional entre el entrenador portugués y el madridismo.

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José Mourinho fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid - Real Madrid C.F.

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