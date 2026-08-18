Detienen a mujer señalada de agredir a su padre en El Progreso

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 18 de agosto, a una mujer señalada por vecinos de presuntamente agredir a su progenitor. El operativo fue implementado en un sector de la aldea El Tambor, municipio de El Jícaro, El Progreso.
De acuerdo con la información preliminar, la sindicada de 28 años de edad habría estado bajo efectos de licor al momento del incidente.
Los habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre una agresión contra un hombre de 58 años, aparentemente a manos de su hija, por lo que la Policía Nacional Civil se hizo presente y procedió con la captura de la señalada, quien deberá solventar su situación legal ante las autoridades correspondientes.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier hecho de violencia que pueda poner en riesgo la integridad de las personas.