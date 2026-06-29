El Progreso: Ataque armado cobra cinco vidas

Un ataque armado ocurrido este lunes, 29 de junio, en la colonia Las Margaritas, municipio de Sanarate, El Progreso, dejó como saldo cinco personas fallecidas y dos heridas. Las autoridades le dan seguimiento al múltiple crimen.
Según el reporte preliminar de Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron reportes con respecto a una balacera que se había registrado en el referido sector, por lo que se desplegaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a cinco personas fallecidas. Tres de ellas se encontraban en el interior de un inmueble y dos más en la vía pública. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres y tres hombres, quienes hasta el momento no han sido identificados.
Los socorristas también les brindaron atención prehospitalaria a dos personas, incluido un menor de edad de sexo masculino, quienes presentaban lesiones y fueron trasladado a centros asistenciales para recibir atención médica.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil que cerraron el área para poder preservar posibles evidencias que permitan avanzar, junto con el Ministerio Público, en el esclarecimiento del caso.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.