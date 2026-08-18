Dos técnicos se van a los golpes en el futbol argentino

Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia empataron 1-1 en Liniers, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 del futbol argentino, en un partido que terminó marcado por un escandaloso episodio entre sus entrenadores. Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron una fuerte discusión que, tras el pitazo final, terminó con ambos involucrados en una pelea a golpes en el túnel que conduce a los vestuarios.
El conjunto local se adelantó en el marcador durante el primer tiempo gracias a Manu Lanzini, pero Defensa y Justicia consiguió reaccionar en el tramo final del encuentro. A 11 minutos del cierre, Leandro Fernández encontró el empate con un remate que terminó escapándose de las manos del arquero Tomás Marchiori. El partido había sido intenso y disputado, con momentos de dominio para cada equipo y varios cruces entre los integrantes de ambos bancos.
Nuevo escándalo en el futbol argentino
La tensión entre los entrenadores, sin embargo, ya se había hecho evidente durante el segundo tiempo. Vaccari protagonizó una acalorada discusión con el cuerpo técnico de Vélez y expresó su molestia desde la zona de los bancos. Pero la situación alcanzó su punto máximo una vez finalizado el encuentro. Cuando Vaccari se dirigía hacia el túnel, Guillermo Barros Schelotto fue a su encuentro y, según las imágenes de la transmisión, lo tomó del cuello. La discusión rápidamente derivó en empujones y golpes, lo que provocó que jugadores y miembros de ambas delegaciones acudieran para intentar separarlos.
Tras el partido, tanto los futbolistas como los entrenadores evitaron profundizar sobre lo sucedido. Lanzini aseguró estar sorprendido y dijo no haber visto qué había ocurrido, mientras que Thiago Silvero afirmó que intentó calmar los ánimos. Vaccari y Barros Schelotto también minimizaron el episodio y lo describieron como una situación propia de un partido intenso.
Ahora, habrá que esperar el informe del árbitro Nicolás Ramírez para conocer si el Tribunal de Disciplina de la AFA decide aplicar sanciones. En lo deportivo, el empate dejó a Vélez segundo en el Grupo A, con 11 puntos, uno menos que Instituto de Córdoba, mientras que Defensa y Justicia llegó a ocho unidades y se mantiene en zona de clasificación a los playoffs.
Te puede interesar: