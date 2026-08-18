 Dos técnicos se van a los golpes en el futbol argentino
Deportes

VIDEO. Dos técnicos se van a los golpes en el futbol argentino

Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia empataron 1-1 por el Clausura del futbol argentino, pero el partido terminó en escándalo por un tenso cruce entre ambos entrenadores.

Compartir:
Dos técnicos se van a los golpes en el futbol argentino - TyC Sports
Dos técnicos se van a los golpes en el futbol argentino / FOTO: TyC Sports
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia empataron 1-1 en Liniers, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 del futbol argentino, en un partido que terminó marcado por un escandaloso episodio entre sus entrenadores. Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron una fuerte discusión que, tras el pitazo final, terminó con ambos involucrados en una pelea a golpes en el túnel que conduce a los vestuarios.

El conjunto local se adelantó en el marcador durante el primer tiempo gracias a Manu Lanzini, pero Defensa y Justicia consiguió reaccionar en el tramo final del encuentro. A 11 minutos del cierre, Leandro Fernández encontró el empate con un remate que terminó escapándose de las manos del arquero Tomás Marchiori. El partido había sido intenso y disputado, con momentos de dominio para cada equipo y varios cruces entre los integrantes de ambos bancos.

Nuevo escándalo en el futbol argentino

La tensión entre los entrenadores, sin embargo, ya se había hecho evidente durante el segundo tiempo. Vaccari protagonizó una acalorada discusión con el cuerpo técnico de Vélez y expresó su molestia desde la zona de los bancos. Pero la situación alcanzó su punto máximo una vez finalizado el encuentro. Cuando Vaccari se dirigía hacia el túnel, Guillermo Barros Schelotto fue a su encuentro y, según las imágenes de la transmisión, lo tomó del cuello. La discusión rápidamente derivó en empujones y golpes, lo que provocó que jugadores y miembros de ambas delegaciones acudieran para intentar separarlos.

Tras el partido, tanto los futbolistas como los entrenadores evitaron profundizar sobre lo sucedido. Lanzini aseguró estar sorprendido y dijo no haber visto qué había ocurrido, mientras que Thiago Silvero afirmó que intentó calmar los ánimos. Vaccari y Barros Schelotto también minimizaron el episodio y lo describieron como una situación propia de un partido intenso.

Ahora, habrá que esperar el informe del árbitro Nicolás Ramírez para conocer si el Tribunal de Disciplina de la AFA decide aplicar sanciones. En lo deportivo, el empate dejó a Vélez segundo en el Grupo A, con 11 puntos, uno menos que Instituto de Córdoba, mientras que Defensa y Justicia llegó a ocho unidades y se mantiene en zona de clasificación a los playoffs.

Te puede interesar:

El Atlético no convoca a Julián Álvarez para el primer partido de LaLiga

¿Decisión deportiva o algo más? Diego Simeone explicó en conferencia de prensa por qué Julián Álvarez no jugará ante el Málaga.

En Portada

Localizan dos cuerpos en Cerro Gordo, zona 21t
Nacionales

Localizan dos cuerpos en Cerro Gordo, zona 21

08:32 AM, Ago 18
Piloto de bus muere tras ataque armado en zona 8t
Nacionales

Piloto de bus muere tras ataque armado en zona 8

06:33 AM, Ago 18
Ataque armado deja dos fallecidos dentro de una vivienda en zona 18t
Nacionales

Ataque armado deja dos fallecidos dentro de una vivienda en zona 18

08:12 AM, Ago 18
El Atlético no convoca a Julián Álvarez para el primer partido de LaLigat
Deportes

El Atlético no convoca a Julián Álvarez para el primer partido de LaLiga

07:07 AM, Ago 18
VIDEOS: Nuevo terremoto alarma a habitantes de Granada, Españat
Internacionales

VIDEOS: Nuevo terremoto alarma a habitantes de Granada, España

08:30 AM, Ago 18

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFAEstados UnidosPNC#liganacionalArgentina#ViralesMundial2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar