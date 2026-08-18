Narcan, la sustancia encontrada donde murió Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en series como "Héroes" y "Nashville", falleció a los 36 años en su apartamento de Greenville, Carolina del Sur.
Los equipos de emergencia que acudieron al lugar encontraron indicios que sugieren una posible sobredosis de opioides, un hallazgo que ha conmocionado al mundo del entretenimiento.
El lamentable suceso ocurrió el domingo 16 de agosto. Una llamada de emergencia, realizada por un amigo de la actriz a las 13:51 horas, alertó a las autoridades.
Según los audios de la comunicación al 911, los socorristas mencionaron una "sobredosis" y la necesidad de realizar maniobras de reanimación.
En el lugar, se aplicó "soporte vital cardíaco avanzado" y compresiones torácicas. A pesar de los esfuerzos, Hayden Panettiere fue declarada muerta en la residencia a las 14:32 horas.
Las autoridades han descartado cualquier indicio de un hecho sospechoso en torno a su muerte. El forense del Condado de Greenville llevó a cabo la autopsia el lunes, pero la causa oficial del deceso aún no ha sido determinada y se encuentra pendiente de los resultados de las pruebas toxicológicas.
Narcan: Un Medicamento Clave en la Escena
Uno de los elementos más relevantes encontrados en la vivienda de la Hayden Panettiere fue Narcan, la versión comercial más conocida de la naloxona.
Este fármaco, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un "antagonista de los opioides", estaba presente en un dispositivo nasal sobre un colchón.
El Narcan actúa bloqueando los químicos de la familia de los opioides —como la heroína, oxicodona, morfina y fentanilo— impidiendo que se adhieran a los receptores del sistema nervioso.
La OMS subraya que, si se administra a tiempo, la naloxona puede revertir por completo los efectos de una sobredosis de opioides y prácticamente no tiene efectos adversos en personas que no han consumido estas sustancias.
Además del Narcan, en la escena se utilizó epinefrina, también conocida como adrenalina, un medicamento comúnmente empleado en intentos de reanimación para pacientes en paro cardíaco.
La llamada inicial de emergencia, de hecho, reportaba a una mujer en ese estado. Dos ambulancias acudieron al apartamento, lo que podría indicar la posibilidad de dos personas en estado crítico, aunque ninguno de los ocupantes fue trasladado en los vehículos.