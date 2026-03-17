 Récords Rotos en los Premios Oscar 2026
Farándula

Premios Oscar: estos son los récords que se rompieron en la ceremonia de 2026

La gala dejó una serie de récords que marcaron un antes y un después en la industria, sorprendiendo a millones.

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Premios Oscar, Redes sociales
Premios Oscar / FOTO: Redes sociales

La edición 98 de los Premios Oscar 2026 no solo celebró lo mejor del cine mundial, sino que también quedó grabada en la historia por romper múltiples récords.  Uno de los hitos más emotivos de la noche fue el triunfo de Amy Madigan como Mejor Actriz de Reparto, quien rompió el récord del mayor tiempo entre una nominación y una victoria. 

La actriz esperó 41 años desde su primera nominación en 1985 hasta finalmente levantar la estatuilla en 2026, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia en Hollywood. Otro de los momentos históricos fue la incorporación de una nueva categoría: Mejor Casting.

Esta es la primera vez en más de dos décadas que la Academia añade un premio, reconociendo así el trabajo clave de quienes seleccionan a los elencos.  La inclusión marca un antes y un después en la forma en que se valoran los procesos detrás de una producción cinematográfica.

Cabe destacar que la ceremonia también destacó por logros técnicos y estadísticos sin precedentes.  Por ejemplo, la película Sinners hizo historia al convertirse en la cinta con más nominaciones en la historia de los Oscar, alcanzando 16 menciones y superando récords anteriores de producciones icónicas.

Más de los premios Óscar

La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar un Oscar en esta categoría en casi un siglo, marcando un avance significativo en la representación femenina dentro de la industria cinematográfica. Además, la edición 2026 estuvo marcada por una fuerte diversidad en sus nominaciones y premiaciones, consolidando una tendencia de inclusión que la Academia ha impulsado en los últimos años.

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Este enfoque no solo redefine los estándares del cine, sino que también amplía las oportunidades para nuevas voces y talentos alrededor del mundo. En conjunto, los Oscar 2026 no solo premiaron a las mejores películas del año, sino que también reflejaron cambios profundos en la industria, desde la inclusión hasta la innovación en categorías.

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