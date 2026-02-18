Miss J. Alexander: Impactante revelación tras derrame

El mundo de la televisión y la moda volvió a poner la mirada en Miss J. Alexander, conocido popularmente como Miss Jay, después de que el coreógrafo y entrenador de pasarela revelara detalles de la grave crisis de salud que enfrentó en 2022.
El testimonio forma parte del documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, estrenado el 16 de febrero en Netflix.
El también jurado del icónico reality relató que sufrió un derrame cerebral en diciembre de ese año, lo que lo mantuvo hospitalizado durante más de un año y le dejó importantes secuelas físicas.
Cinco semanas en coma
Miss J. Alexander contó que pasó cinco semanas en coma y que, al despertar, enfrentó dificultades para hablar y caminar.
"Me desperté y no sabía dónde estaba, solo en el hospital. Pasé cinco semanas en coma. No podía caminar ni hablar", relató en el documental.
El proceso de recuperación ha sido largo y emocional. A sus 67 años, el exentrenador de pasarela reconoció que la rehabilitación ha implicado un esfuerzo constante para recuperar habilidades básicas.
"Fue emotivo. Lloré. No me avergüenza decir que lloré", confesó.
"Extraño ser la reina de la pasarela. Soy quien enseñó a las modelos a caminar, y ahora no puedo, todavía no. Estoy decidido a caminar. Estoy seguro de que me volverán a ver. Esto no ha terminado para mí", afirmó con determinación.
¿Quién es Miss J. Alexander?
Miss J. Alexander es un coreógrafo, modelo y entrenador de pasarela estadounidense que alcanzó fama internacional por su participación en America’s Next Top Model, el reality creado y conducido por Tyra Banks.
Dentro del programa, se convirtió en una figura emblemática gracias a su estilo teatral, su sentido del humor y su exigencia al enseñar a desfilar a las concursantes.
Su trabajo ayudó a definir la identidad del programa durante varias temporadas en los 2000, convirtiéndolo en uno de los personajes más recordados del formato.
Antes de la televisión, Alexander ya tenía una trayectoria en la industria de la moda, trabajando como entrenador de pasarela para diseñadores y modelos en importantes semanas de la moda alrededor del mundo.
La lucha por volver a caminar
Uno de los aspectos más simbólicos de su recuperación es la dificultad para caminar, algo que representa un desafío personal para quien dedicó su vida a enseñar a otros a dominar la pasarela.
"Extraño ser la reina de la pasarela. Soy quien enseñó a las modelos a caminar, y ahora no puedo, todavía no. Estoy decidido a caminar. Estoy seguro de que me volverán a ver. Esto no ha terminado para mí", expresó.
Sus palabras reflejan una mezcla de nostalgia y determinación, mientras continúa con terapias de rehabilitación.
La ausencia de Tyra Banks
Durante el documental, Alexander también habló sobre su relación con Tyra Banks, conductora y creadora de America’s Next Top Model. Según contó, la exmodelo le envió un mensaje expresando su intención de visitarlo, pero ese encuentro aún no se ha concretado.
"Me envió un mensaje diciendo que quiere venir a visitarme, pero no. Todavía no", comentó.
En contraste, otros excompañeros del programa sí lo acompañaron durante su hospitalización. El fotógrafo Nigel Barker describió la experiencia como impactante, mientras que el director creativo Jay Manuel recordó lo difícil que fue verlo en esa condición.
El documental y el legado del reality
Reality Check: Inside America’s Next Top Model revisa el impacto cultural del reality que marcó a una generación y redefinió la televisión de moda en los años 2000.
La producción también aborda las polémicas del programa desde una perspectiva actual, en un momento en que muchos formatos televisivos del pasado están siendo reanalizados por nuevas audiencias.
El testimonio de Miss Jay Alexander se convierte en uno de los momentos más conmovedores del documental, al mostrar el lado humano detrás de una figura que durante años representó glamour, disciplina y espectáculo en la pasarela.
A pesar de las dificultades, Alexander mantiene la esperanza de volver a caminar con normalidad y regresar, de alguna forma, al mundo que lo convirtió en un ícono de la televisión y la moda.