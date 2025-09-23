Pennywise Regresa: Primer Tráiler de 'It: Bienvenidos a Derry'

HBO ha revelado nuevos detalles el regreso de Pennywise en: "IT: Bienvenidos a Derry", la serie original de Warner Bros. Televisión que expandirá el universo de Stephen King.
Junto al tráiler oficial también se ha publicado el póster promocional, confirmando que la esperada producción se estrenará el lunes 26 de octubre.
"It: Bienvenidos a Derry" ("It: Welcome to Derry") es una serie de televisión de terror sobrenatural que sirve como precuela de las películas It (2017) e It: Capítulo Dos (2019).
Su objetivo es explorar los orígenes del mal en el pueblo ficticio de Derry, Maine, incluyendo cómo Pennywise llegó a ser la criatura terrorífica que conocemos.
La historia está ambientada en 1962, cuando una pareja con su hijo se muda a Derry. Poco después de su llegada, una niña desaparece misteriosamente y con ello comienzan a ocurrir sucesos extraños y escalofriantes en la ciudad.
La serie explora los capítulos intermedios ("interludios") del libro original de Stephen King. Hay planes para que la historia se cuente en temporadas ambientadas también en otros años clave, como 1935 y 1908, es decir, movimientos hacia atrás en el tiempo para desentrañar más sobre Pennywise y la historia oscura de Derry.
Más detalles
Estos son algunos de los actores destacados confirmados para esta serie:
- Bill Skarsgård retoma su papel como Pennywise el Payaso
- Jovan Adepo
- Taylour Paige
- Chris Chalk
- James Remar
- Stephen Rider
- Madeleine Stowe
- Rudy Mancuso
Fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes participaron también en las recientes películas de It. Wikipedia+2Espinof+2
La música estará a cargo de Benjamin Wallfisch, quien compuso las bandas sonoras de las películas de It. La filmación se inició en mayo de 2023, en locaciones en Canadá (Toronto, Hamilton, Port Hope), bajo un título de rodaje provisional "Greetings from Fairview".
Su producción se vio interrumpida por la huelga de actores SAG-AFTRA, pero se reanudó y concluyó posteriormente.