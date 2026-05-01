 Esto dijo Hansi Flick previo al crucial partido de Barcelona
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Esto dijo Hansi Flick previo al crucial partido de Barcelona

Este domingo, el Barcelona podría convertirse en campeón de La Liga de España.

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Hansi Flick ya palpita la obtención de su segunda liga con Barcelona
Hansi Flick ya palpita la obtención de su segunda liga con Barcelona / FOTO: EFE

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró este viernes, en la víspera del encuentro ante Osasuna que podría darle el título doméstico, que su equipo está en "el bueno camino" para conquistar La Liga, pero "todavía no está hecho".

Asegura Flick que es importante querer ganar en Pamplona, escenario de la primera derrota cuando llegó la temporada pasada a Barcelona (4-2), porque su equipo juega contra un once experimentado.

El técnico azulgrana recuerda de aquel partido que hizo muchos cambios en el once titular, algo que "no pasará mañana". Además, insistió en que su equipo está en "un buen momento", como también Osasuna, que "tiene opciones de jugar en Europa" el próximo curso.

"(Ante) Budimir está haciendo un gran trabajo y es un equipo que sabe cómo jugar", dijo el técnico azulgrana, que espera que su equipo juegue "al mismo nivel" que ante el Getafe, en un encuentro en el que defendió bien y usó muy bien los espacios.

Hansi Flick: “Hay que olvidar las cuentas, quiero ganar la Liga cuanto antes”

El Barcelona podría ser campeón el otro fin de semana si vence a Osasuna de visitante y si el Real Madrid empata o pierde en su visita a Espanyol.

El regreso de Raphinha y Bernal

En cuanto al regreso de los lesionados, el entrenador del Barça confirmó la presencia en la lista de convocados de Raphinha y de Marc Bernal.

"Rafa siempre da el 100 %. Es su mentalidad, su actitud y eso nos ayuda mucho. Viajará y veremos qué pasa. Es el capitán. Quizá nos da lo que necesitamos", comentó.

En cuanto a Bernal, Flick también confirmó que viajará a Pamplona y podría tener algunos minutos. La vuelta de Andreas Christensen no es inmediata, según el alemán.

Flick no quiso valorar si el objetivo del equipo es cerrar el campeonato con 100 puntos, algo que ya firmó el Barça de Tito Vilanova en su día (2012-2013).

"Queremos ganar todos los partidos, pero a mi no se me dan muy bien los números. El objetivo es jugar al mejor nivel y aprender de los errores", insistió.

Tras asegurar que mantiene contacto para seguir la evolución de la lesión de Lamine Yamal, Flick no quiso referirse sobre el futuro de Robert Lewandowski, que finaliza su contrato con el Barça al término del actual campeonato.

"Claro que hablamos, pero es algo que queda entre nosotros. Ahora sólo nos centramos en los cinco partidos que quedan, después ya hablaremos y veremos qué pasa", dijo.

Tras empate del Real Madrid, se abre la posibilidad de un “pasillo al campeón”

Esto debe pasar para que el Barcelona sea campeón ante Osasuna y sea recibido con pasillo en el clásico del 10 de mayo.

*Información EFE.

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