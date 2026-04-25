 Hansi Flick: "Quiero ganar la Liga cuanto antes"
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Hansi Flick: "Hay que olvidar las cuentas, quiero ganar la Liga cuanto antes"

El Barcelona podría ser campeón el otro fin de semana si vence a Osasuna de visitante y si el Real Madrid empata o pierde en su visita a Espanyol.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona / FOTO: EFE

Hansi Flick, entrenador alemán del Barcelona, se mostró feliz por el triunfo logrado este sábado contra el Getafe (0-2) y dijo que, aunque La Liga está encarrilada, hay que olvidar las cuentas para ver cuándo podrán ser campeones porque lo que quiere es "ganar cuanto antes" el título.

La victoria del Barcelona en Getafe les permite aumentar a once puntos la ventaja con el Real Madrid y le acerca al título liguero.

"Yo prefiero ganar la Liga cuanto antes, me quiero olvidar de las cuentas. Estamos enfocados en sumar victorias y por eso era importante ganar hoy en Getafe. No hay que pensar en otros partidos. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho", dijo Flick en conferencia de prensa.

"Hemos venido aquí pensando solo en este partido. Lo demás da igual. Queríamos hacer nuestro partido, jugar con nuestro estilo. Aprecio mucho lo que he visto con y sin balón. Todos esos balones largos hemos estado centrados y creo que el equipo lo ha hecho muy bien", comentó.

Para Flick, su equipo, antes del primer gol, justo al filo del descanso, tuvo oportunidades para marcar. "Pudimos meter gol antes, aunque el momento en que se produjo fue importante, y también el segundo pudimos marcarlo antes", afirmó.

El técnico alemán, escueto en sus respuestas, destacó a Pedri González, "un gran jugador" cuya actuación fue "muy buena", y al inglés Marcus Rashford, del que dijo estar "contento por el gol y el partido realizado".

Cubarsí: "Ha sido un partido clave para poner de cara la Liga"

Pau Cubarsí, central del Barcelona, declaró este sábado que el partido frente al Getafe era "clave para poner de cara" la Liga y aseguró que dentro del vestuario no hacen cuentas para lograr el título porque lo que quieren es hacerlo "cuanto antes".

El Barcelona, con goles de Fermín López y Marcus Rashford, gano 0-2 al Getafe y amplía a once la ventaja respecto al Real Madrid a falta de cinco jornadas para concluir el campeonato.

"Estoy muy contento de que el equipo está bien. Ha sido un partido clave para poner de cara a La Liga aunque todavía queda un partido para llevárnosla. Lo que queremos es ganarla cuanto antes, sin echar cuentas, así que vamos a darlo todo para ganar la próxima jornada", dijo Cubarsí en declaraciones a Movistar Plus.

Barcelona vence al Getafe y acaricia el título de LaLiga

El Barcelona se afianza en la cima de LaLiga tras vencer al Getafe y sacar 11 puntos de ventaja al Real Madrid, quedando a las puertas de un nuevo título a falta de pocas jornadas.

*Información EFE. 

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