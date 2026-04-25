Resultado Getafe vs. Barcelona - Jornada 32 LaLiga

El FC Barcelona dio un paso firme hacia el título de LaLiga tras imponerse con autoridad al siempre rocoso Getafe en condición de visitante. El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick supo manejar un partido complejo, en un escenario tradicionalmente incómodo, y terminó resolviendo con eficacia para mantener su ventaja en la cima del campeonato. Con este resultado, los blaugranas no solo consolidan su liderato, sino que comienzan a perfilar un cierre de temporada con claras aspiraciones de coronarse.
El encuentro se destrabó justo antes del descanso, cuando Fermín López apareció al minuto 45 para abrir el marcador. El canterano culé aprovechó un preciso pase filtrado de Pedri y definió con notable frialdad ante la salida del portero, confirmando su crecimiento dentro del primer equipo. Ya en la segunda mitad, el Barça encontró espacios ante un Getafe obligado a adelantar líneas, y fue así como, al minuto 74, Marcus Rashford sentenció el compromiso tras culminar un veloz contraataque iniciado por un trazo largo de Robert Lewandowski.
El Barcelona encamina LaLiga
Con esta victoria, el conjunto catalán alcanzó los 85 puntos en 32 jornadas, ampliando a 11 unidades su ventaja sobre el Real Madrid, que este viernes igualó 1-1 frente al Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla. A falta de seis fechas para el final del campeonato, el panorama luce cada vez más favorable para los dirigidos por Flick, quienes dependen de sí mismos para sellar una nueva consagración liguera.
En términos de calendario, el Barcelona podría proclamarse campeón de manera anticipada desde la jornada 34 si logra mantener su pleno de victorias y el Real Madrid tropieza en sus próximos compromisos. En caso de que los blaugranas sigan sumando de a tres y los merengues no consigan recortar la diferencia, el título podría definirse con cuatro fechas aún por disputarse.
Incluso en un escenario donde ambos ganen sus partidos, la ventaja actual permitiría al Barça asegurar matemáticamente el campeonato en las jornadas finales, siempre antes de la fecha 38, confirmando así su dominio a lo largo de la temporada.