Posibilidad de que Real Madrid le haga pasillo al Barcelona

La visita del Real Madrid a La Cartuja de Sevilla no sería fácil, pero hasta el minuto 90 sacaba un resultado positivo ante Betis, pero en el tiempo adicional, cuando se jugaba el 90+4 apareció un gol de Héctor Bellerín e igualó el gol de Vinícius para decretar un doloroso 1-1.
Con 33 partidos jugados por parte de los blancos, la diferencia que le saca Barcelona al Real Madrid son 8 puntos, pero este sábado podría llegar a 11 siempre y cuando el equipo de Hansi Flick derrote a Getafe de visitante.
Si gana Barcelona mañana tendrá 11 puntos de ventaja a falta de cinco fechas para el final y dos para disputar el clásico español, partido al cual podría llegar como campeón, obligando a su archirrival a hacerles el famoso pasillo de campeón.
¿Qué necesita Barcelona para ser campeón ante del clásico?
El Barcelona necesita de dos victorias (ante Getafe y Osasuna, ambos de visitantes) y una derrota del Real Madrid (ante Espanyol) para ser campeón en la fecha 34 y llegar a la 35 como monarca, el día que recibe a Real Madrid
Camino del Barcelona al título antes del clásico
- Fecha 32: Ganarle al Getafe y su diferencia sería de 11 puntos ante Real Madrid
- Fecha 33: Ya se jugó
- Fecha 34: Ganarle a Osasuna de visitante y que Espanyol derrote a Real Madrid para que la diferencia de puntos llegue a 14, y con cuatro fechas por delante (12 puntos en juego), sea matemáticamente el campeón de La Liga
- Fecha 35: Barcelona llegaría al clásico ante Real Madrid como campeón y debería hacerle el pasillo
El clásico podría darle el título al Barcelona
Si para el clásico del 10 de mayo, el Barcelona llegase con una diferencia de 9 puntos, una victoria ante Real Madrid haría que la diferencia pasara a 12 puntos y ya con tres jornadas restantes, ese día el Barcelona podría ser campeón ante su máximo rival.