 Posibilidad de que Real Madrid le haga pasillo al Barcelona
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Tras empate del Real Madrid, se abre la posibilidad de un "pasillo al campeón"

Esto debe pasar para que el Barcelona sea campeón ante Osasuna y sea recibido con pasillo en el clásico del 10 de mayo.

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Real Madrid podría terminar haciéndole el pasillo de campeón al Barcelona con una combinación de resultados
Real Madrid podría terminar haciéndole el pasillo de campeón al Barcelona con una combinación de resultados / FOTO: EFE

La visita del Real Madrid a La Cartuja de Sevilla no sería fácil, pero hasta el minuto 90 sacaba un resultado positivo ante Betis, pero en el tiempo adicional, cuando se jugaba el 90+4 apareció un gol de Héctor Bellerín e igualó el gol de Vinícius para decretar un doloroso 1-1.

Con 33 partidos jugados por parte de los blancos, la diferencia que le saca Barcelona al Real Madrid son 8 puntos, pero este sábado podría llegar a 11 siempre y cuando el equipo de Hansi Flick derrote a Getafe de visitante.

Si gana Barcelona mañana tendrá 11 puntos de ventaja a falta de cinco fechas para el final y dos para disputar el clásico español, partido al cual podría llegar como campeón, obligando a su archirrival a hacerles el famoso pasillo de campeón.

¿Qué necesita Barcelona para ser campeón ante del clásico?

El Barcelona necesita de dos victorias (ante Getafe y Osasuna, ambos de visitantes) y una derrota del Real Madrid (ante Espanyol) para ser campeón en la fecha 34 y llegar a la 35 como monarca, el día que recibe a Real Madrid

Camino del Barcelona al título antes del clásico

  • Fecha 32: Ganarle al Getafe y su diferencia sería de 11 puntos ante Real Madrid
  • Fecha 33: Ya se jugó
  • Fecha 34: Ganarle a Osasuna de visitante y que Espanyol derrote a Real Madrid para que la diferencia de puntos llegue a 14, y con cuatro fechas por delante (12 puntos en juego), sea matemáticamente el campeón de La Liga
  • Fecha 35: Barcelona llegaría al clásico ante Real Madrid como campeón y debería hacerle el pasillo
Betis rescata un empate ante Real Madrid en el último suspiro

El equipo de Álvaro Arbeloa podría terminar la fecha 32 con desventaja de 11 puntos frente al Barcelona.

El clásico podría darle el título al Barcelona

Si para el clásico del 10 de mayo, el Barcelona llegase con una diferencia de 9 puntos, una victoria ante Real Madrid haría que la diferencia pasara a 12 puntos y ya con tres jornadas restantes, ese día el Barcelona podría ser campeón ante su máximo rival. 

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