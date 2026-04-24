Resultado entre Betis y Real Madrid por La Liga, fecha 32

El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, y el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, salieron este viernes en La Cartuja con sendos onces con cuatro variaciones cada uno respecto a la pasada jornada.
En el cuadro madridista, lo más destacado fue el regreso a la titularidad de Thiago Pitarch, mientras que también son novedad Antonio Rüdiger en el eje de la zaga, Ferland Mendy en el lateral izquierdo y Brahim Díaz en el extremo.
Por parte bética, son novedad respecto al duelo ante el Girona Héctor Bellerín, Álvaro Fidalgo, Ricardo Rodríguez y Antony dos Santos.
El juego correspondiente a la fecha 32 comenzó con una mano de Brahim Díaz dentro del área a los 2 minutos, pero que no fue sancionada como infracción por parte del árbitro Soto Grado.
Pero al minuto 16, Vinícius dio tranquilidad para el equipo de Álvaro Arbeloa al marcar el 0-1 y adelantar a los visitantes.
Al 33, el equipo de Pellegrini sufrió la lesión de Marc Bartra, quien abandonó el partido y dejó su puesto a Diego Llorente.
En el cierre de la primera parte, Andriy Lunin tuvo dos atajadas importantes que evitaron el empate del partido. Una de esas atajadas milagrosas fue la hecha a Antony.
Real Madrid lo intentó más que su rival, pero se topó con un extraordinario Vallés. Al final, los de Álvaro Arbeloa debieron conformarse con el empate, un resultado que significa casi la pérdida de La Liga. Tras 33 fechas disputadas, el "Merengue" suma 74 puntos y queda por el momento a 8 del Barcelona (82), que mañana visita al Getafe.
Una victoria del Barcelona ante Getafe mañana casi sentenciaría la liga española porque serían 11 puntos de diferencia cuando ya faltan solo faltan cinco fechas por jugarse (15 puntos en juego).
Empate milagroso
En el segundo tiempo, pese a las variantes hechas por el Betis (Marc Roca y Cucho Hernández entraron por Álvaro Fidalgo y Cédric Bakambu, respectivamente), el Real Madrid seguía dominando el juego, y al 53 lograba hacer el 0-2 con una volea de Kylian Mbappé, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.
Andriy Lunin y Álvaro Vallés brindaron un buen espectáculo en las porterías. Fueron precisos en jugadas determinantes, y fueron los grandes responsables que este partido no terminase con un marcador más ampliado.
Vinícius hizo una gran jugada al minuto 85, pero la definió como amateur, un remate regalado al portero Vallés.
Cuando todo parecía un triunfo de los visitantes, apareció un gol al minuto 90+4 por los locales y fue Héctor Bellerín quien terminó siendo el héroe del partido.
Real Madrid lo intentó más que su rival, pero se topó con un extraordinario Vallés. Al final, los de Álvaro Arbeloa debieron conformarse con el empate, un resultado que significa casi la pérdida de La Liga. Tras 33 fechas disputadas, el "Merengue" suma 74 puntos y queda por el momento a 8 del Barcelona (82), que mañana visita al Getafe.
Una victoria del Barcelona ante Getafe mañana casi sentenciaría la liga española porque serían 11 puntos de diferencia cuando ya faltan solo faltan cinco fechas por jugarse (15 puntos en juego).