Pellegrini-Arbeloa en la previa del Betis vs. Real Madrid

Las trayectorias de Manuel Pellegrini y Álvaro Arbeloa vuelven a encontrarse, caprichosas como el futbol, 16 años después en el mismo escenario: Estadio de La Cartuja. Entonces, el hoy técnico del Real Madrid aún vestía de corto y el chileno dirigía desde el banquillo blanco; ahora, el destino los cruza desde orillas distintas, con otros escudos y otras urgencias.
Para Arbeloa, jugador de Pellegrini en la temporada 2009/10, el duelo llega en un momento en el que su equipo transita hacia un final de temporada áspero, casi desértico, con seis jornadas por delante en las que apenas queda algo más que el orgullo en juego.
El Real Madrid tiene una desventaja de nueve puntos respecto al líder, el Barcelona. Con 18 en juego, la diferencia, salvo milagro, es prácticamente insalvable. Arbeloa aspira a ganarlo todo, incluido el choque del Camp Nou, y esperar pinchazos constantes de su máximo rival. El orgullo es la palabra que más suena por Valdebebas y lo tendrá que sacar a relucir frente a Pellegrini, a quien alabó en rueda de prensa.
"No hace falta explicar la clase de rival que es el Betis, los jugadores que tiene y su grandísimo entrenador, del que tengo un gran recuerdo y cariño. Es un partido de máxima exigencia para nosotros", expresó Arbeloa.
El equipo de Pellegrini
El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al choque tras su balsámica victoria de la pasada jornada en Montilivi ante el Girona (2-3) después de su dolorosa eliminación en cuartos de Liga Europa frente Braga portugués. Con ese triunfo, es quinto con 49 puntos que han consolidado sus opciones europeas por las derrotas de Celta y Real Sociedad.
Además se enfrentará al Real Madrid reforzado por la recuperación para el tramo final de la temporada de su capitán y jugador más diferencial, Isco Alarcón, quien volvió en Montilivi tras cinco meses lesionado y que fue decisivo en la victoria bética por la impronta que le da al juego de los de Pellegrini.
En un duelo de alto perfil, Isco volverá a ser uno de los nombres propios en función de los minutos que le conceda el técnico chileno, con la previsión de aumentar progresivamente su protagonismo. El mediapunta se perfila como pieza clave en la creación ofensiva y en el último pase, especialmente ante un rival de entidad como el Real Madrid.
*Información EFE.